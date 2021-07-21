切忌買大量補充練習狂做　小學副校長：勿因追趕成績而要孩子操練

在過去一年多的時間受新冠肺炎疫情影響，除了日常生活習慣改變了，就連學習的模式亦有所改變，由實體課轉到網上教學，無論學生、家長及老師也要重新學習及適應。有學校更推行多方面的措施，讓學生在學習及情緒上得到支援。



受疫情影響，2020/21學年學生大部分時間都留家學習，在5月重回校園不久，大部分學校即要進行期末考試，家長難免會擔心子女趕不上進度影響成績。勵志會梁李秀娛紀念小學副校長任文聖表示，學校自去年暫停面授課堂後，除了關注學生的學習情況，也關顧到他們的身心靈健康。

「我們網課每堂半小時，比實體課堂時間為少，會透過網上小測了解學生的學習進度，再在課程上作出調適。期間也會以zoom形式為有需要的學生提供課後的功課輔導及增潤課，照顧不同的需要的學生。」任副校長說。

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網上學習不像回校上課，學生的學習態度難免會鬆散，作息生活亦會被打亂，黎淑嫻主任指班主任會定期透過「陽光電話」聯絡家長，了解學生在學習、情緒等的問題。「在停課期間家長或要兼顧工作，同時要協助子女上載功課等，我們亦明白不少家長感到壓力，因此亦有舉辦網上家長講座。」黎主任說。

疫情期間推奬勵計劃鼓勵學生

負責推行計劃的訓育主任劉智傑主任表示，在暫停面授課堂期間，學校推行「感」做「恩」有你全校奬勵計劃。「我們希望他們學懂對身邊的人和事心存感恩，能互相欣賞及幫助，在期間也鼓勵他們學習新技能，發掘不同的興趣，持續學習，並維持健康的生活規律。」在5月全校學生回到校園後，亦會有年度性的獎勵計劃以鼓勵學生。

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任副校長表示學生在過去的學年，校園生活斷斷續續的，也影響生活規律，全面復課後他們很快能調節及適應，重回正軌。回校只有2個月的時間，7月中又踏入暑假，任副校長提醒家長勿因追趕成績而狂操練，更不要只着眼於孩子的學業及成績，要平衝成長。「暑假是讓孩子放鬆，要拋開書包，享受優質的親子時間，與子女認真去玩。」他強調玩的同時，也應為孩子訂立時間表，在暑假後更易於適應校園生活。

揀補充練習5個貼士

暑假除了玩樂，不少家長也會為子女安排學習的時間，也會購買補充練習為新學年做好準備，任副校長表示若家長覺得有需要，可按孩子的學習程度購買補充練習，但不宜過量，令孩子覺得操練而抗拒。他更分享了4個揀補充練習貼士：

1.與小朋友一起揀選，他認同並覺得適合就會有動力去做。

2.由於市面的補充練習選擇相當多，即使同一年級的程度也有差異，家長要按學校的課程選購，選擇一些有助孩子測考溫習、鞏固知識的練習。

3.可揀選一些補充練習設有網上支援，如延伸教學短片等，讓孩子可以自己上網學習，了解自己錯在哪裏。

4.不要因減價等因素而大量購買，要按需要購買適當的數量。

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