中醫師走進小學校園與學生玩遊戲　學執藥拔罐針灸中醫藥知識

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-16 07:00

小朋友生病，家長第一時間會帶他們看西醫，而比例上接受中醫的又以老人家居多，莫說要帶小朋友睇中醫「針灸」，只是想小朋友乖乖喝下一劑「苦口良藥」也不容易。 中華文化傳播基金創辦人劉敏如及其中醫顧問團隊有見及此，利用可愛的繪本故事、好玩的STEAM互動遊戲、展覽及校訪，將首個專為兒童而設的中醫藥教育重新呈現出來，通過「小小華佗的誕生」活動，令小朋友可以近距離跟中醫師學習「望聞問切」，為新一代播下博大精深的健康文化種子。 攝影：歐嘉樂

劉敏如認為香港家庭對中醫藥文化有著很大落差，「有些覺得中醫是一門博大精深的學問，有些則覺得是日常起居飲食的一部份，媽媽也可以是醫生，因為媽媽也可以煲涼茶、袪濕湯，為家人舒緩不適症狀。」

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「你問十個小朋友，九個都可能覺得中醫是爺爺年代的悶事，在他們印象中，中醫師可能是白髮斑斑、留長鬍鬚，而中藥是又苦又『黑忟忟』，問他有沒有飲過？原來沒有，我們首先要去打破他們固有觀念。」劉敏如續說。

要將中醫推廣給新一代家長及小朋友絕對不易，「香港教育有一個很大問題，就是如何吸引小朋友的興趣，我認為投其所好很重要，以小朋友平時喜歡的方法，例如聽故事、伸手摸下展品、用電腦按下掣，將創意元素、專業的醫學團隊及專業的教學團隊三者結合為一，用最淺白、最好玩的方法，吸引小朋友繼續聽落去。」

「小小華佗的誕生」其中一個主打活動是「校訪互動」，由中華文化傳播基金團隊及年青的中醫師一起走進小學校園，以可愛的繪本主角「小紅雨Rainie」開始，以輕鬆互動遊戲讓小朋友認識中醫藥文化與健康生活的知識。

「小小華佗的誕生」活動以可愛的繪本主角「小紅雨Rainie」開始。(攝影:歐嘉樂)

作為活動的中醫師顧問之一的歐卓榮師醫，坦言在臨床上也接觸過不同小朋友，當中大部分對中醫藥概念模糊，「他們以為睇中醫就要針灸，但我每次只能夠透過診症過程，將小小的常識帶給小朋友。所以我很認同應該要由小朋友小時候起，建立正確的中醫學知識，但單靠中醫個人力量很難做到，希望通過團隊，將整件事更生活化與趣味化地呈現出來。一旦打開這道門，就可以讓小朋友知道，中醫學是我們日常生活都會用的知識，其實他們在細細個吃過保嬰丹、飲過開奶茶，已經接觸過中醫藥。」

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