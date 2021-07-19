暑假職業體驗｜城巴巴士小車長體驗2小時即滿額　現再推8場可報名

踏入暑假，不少父母也計劃一連串的暑期活動，而職業體驗是不錯的選擇。城巴旅遊有限公司（「城巴旅遊」）近日推出「巴士小車長體驗」暑期限定親子遊活動，讓小朋友體驗巴士車長的工作。



「巴士小車長體驗」旅行團於今年7及8月暑假期間舉辦，行程包括開篷巴士暢遊體驗、認識香港綠色景點、參觀巴士車廠感受巴士洗車過程、了解巴士車長的工作、 巴士展覽及摺紙巴士 DIY 工作坊等。

每位小朋友可獲巴士小車長制服，更可登上車長駕駛艙拍照留念。（

每位小朋友可獲巴士小車長制服，更可登上車長駕駛艙拍照留念，活動完成後，每位小朋友將獲發「巴士小車長」證書。上周活動推出後約2小時極速滿額，今次再度推出最後8個時段讓小朋友參與（8月19日、8月20日、8月26日、8月27日），有興趣的小朋友可以於今日（19／7）下午6時起，於「巴士小車長體驗」專頁，透過Klook網站報名參加。

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