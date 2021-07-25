香港最年輕達國際滑冰總會最高級別　13歲少女以冬季奧運會為目標

在人生路上，能找到一個自己熱愛並能全情投入的興趣是一件幸福的事情。今年13歲的Cherrie（陳紫澄）在3歲時接觸溜冰後便從沒間斷，2017以9歲之齡年成為香港花樣滑冰青少年代表隊成員，十年來對溜冰的熱愛從未減退，當中全靠自己的堅持與家人的陪伴！



3歲首踏溜冰場 與溜冰「一見鐘情」

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Cherrie媽媽憶述：「Cherrie由細到大都有一個怪癖，就是很喜歡留意別人的鞋子。在她3歲時有日一家人經過太古城中心冰上皇宮時，Cherrie目不轉睛地看著別人溜冰，於是自己多口問句『你想唔想學啊』，Cherrie馬上說好。」於是Cherrie便與溜冰結緣，當時只是一星期一堂約半小時，媽媽亦只當溜冰是一個給Cherrie的興趣班。

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但想不到Cherrie自接觸溜冰後便愛不釋手，慢慢更增加堂數走上業餘的道路，於9歲考獲世界滑冰協會六級資格，成為香港花樣滑冰青少年代表隊成員。而媽媽看見Cherrie在溜冰上愈來愈有熱情，因此也支持女兒走上職業方向，Cherrie更於2019年取得國際滑冰總會級別中最高級的Master Level，打破了香港最年輕考獲此級別的溜冰手紀錄。

Cherrie堅持溜冰十年，她直言沒有甚麼秘訣或心得，單純地覺得溜冰「好好玩」。這十年期間也沒有想過參與其他運動，亦因為熱愛，所以無論動作多困難、受多少傷也沒有抱怨，而是享用其中去突破樽頸。

為溜冰自發溫習

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Cherrie自轉向參與職業賽事後，訓練量也增加至一星期6至7日，每日最少兩小時，訓練時間多為晚上。而即使是考試周，Cherrie也不會放棄溜冰，她說：「平日為了能在晚上訓練，在學校小息、午休都會把握時間做功課。考試周最多只會減訓練時數，但絕對不會取消溜冰，考試時周末也會盡量減少外出，把時間用來溫習和溜冰。」對Cherrie來說，溜冰不但是她的興趣，也是減輕學業壓力的活動，而且溜冰令她更有動力溫習，因為她不會把訓練、溜冰當成不溫習的借口，反而是盡快做好功課、溫習，便可以投入自己喜歡的事情之上。

媽媽被女兒堅毅感動

Cherrie媽媽是全職家庭主婦，由3歲起，所有Cherrie出席的本地比賽、訓練、出國賽事都一定有她的身影。而最令她感動的一次是在2019年的香港錦標賽，Cherrie比賽期間在一個跳躍動作中不慎跌倒令尾椎受損，她當下是痛到哭起來，而且還要敷冰、食止痛藥，但同日晚上Cherrie還要考國際滑冰總會的Master Level試，媽媽當下也有勸阻不要勉強，但Cherrie堅持帶傷上陣，並取得好成果。

「Cherrie忍受著疼痛去考試，讓我見識到溜冰為她帶來堅持的精神，從小她跌倒就不會大哭大鬧、發脾氣，更因溜冰某些地方已跌到長期瘀傷，但這十來來都沒有想過放棄。永遠她都是在那裡跌倒就在那裡站起來。」Cherrie媽媽說。

Cherrie將於來年賽季符合參賽年齡，可以參與世界青少年花樣滑冰大獎賽等國際大型賽事，長遠希望能夠為香港出戰更多大型賽事，例如世界花樣滑冰錦標賽和冬季奧運會等。Cherrie媽媽亦有很深的感觸，由3歲起參加比賽時寸步不離，到不知不覺女兒已經成長到可以獨當一面，現時大賽只需交代幾句，自己便找個地方觀看女兒出賽，感覺她真的長大了。

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