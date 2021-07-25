為教叛逆女父母竟實行「荒島鍛鍊」？　網民反指這父母才是真叛逆

中國大陸近日有警方接獲報案，漁民稱一名少女被丟包在無人島上，原來是其父母想鍛鍊她的生活能力。



這對父母為教好女兒竟將她送去「荒島鍛鍊」？（按圖了解）

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近日山東威海警方接獲報案，有漁民稱一位少女受困無人島，警方到場後發現少女年僅13歲，來自四川成都，其父母表示少女輟學後天天待在房間不出門，「衣來伸手，飯來張口」並有叛逆行為，因此決定帶少女來無人島上求生，磨練女兒的生活能力。

平常連樓都不下！父母丟包女兒「荒島鍛鍊」

綜合陸媒報導，這座無人島位於乳山市，長年無人居住也無電力，少女的父母帶著一名有求生專業的男子同行，希望藉此讓女兒接觸外面的世界，並培養生活能力，不料少女待了2天就無法忍耐，偷偷向駛經的漁民求救。

警方到場後少女崩潰哭喊「我真的受不了了，他們一直逼迫我荒島求生」，並表示父母只有準備飲用水和壓縮餅乾，連火都生不起來，請求警方帶眾人回到岸上；其父母則向警方指出女兒已輟學，今後便一直關在家裡，「平常連樓都不下」，心理方面有些問題並有叛逆性格，逼不得已才選擇極端的方式，希望女兒多與人交流，也鍛鍊一些生活知識。

少女「荒島鍛鍊」的真相！（按圖了解）：

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看法分兩派！網揭悲劇：未來在恨意中活著

雖少女的父母認為女兒在這2天有很大進步，不願離開小島，經過警方百般勸說才終於答應；此消息傳出後，多數網友表示不認可，「孩子大概率是有精神問題，她需要的不是意志品質的鍛煉而是應該去看醫生」、「這事情本身就沒意義，你要改變她飯來張口，直接在家給她丟生食材給她」、「可能未來都是在恨意中活著」、「覺得這位女孩不算叛逆呀，她父母可真叛逆阿」。

但也有網友認為「我覺得13歲就從小教育很好啊，有本事叛逆就要有本事活下來」、「我覺得這方法不錯啊」、「還不錯啊！爸媽不是都在島上？」、「這主意不錯，荒野求生一陣子或許能夠對自己無償獲得的過去心懷感激」、「不打擾到警察叔叔的話，這父母的教育很有意義」。

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