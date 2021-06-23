學校辦線上畢業禮老師哭腔似搞公祭　校長真誠致歉反獲網民欣賞

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-23 12:00

近日高雄曹公國小，將二、三十台機器人放在台上，透過教師在現場，學生連線方式進行線上畢業典禮，其中有名老師因為太過真性情，哭腔致詞搭配感傷音樂，加上沒有溫度的機器人排排站，有網友看了直呼「畫面有點可怕」、「不吉利」等評語，對此曹公國小校長也發長文解釋。

線上畢業典禮老師哭腔似喪禮現場？（按圖了解）

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線上畢業典禮太哀傷！網友誤會：以為發生什麼事

畫面中一名女老師在台下，手拿衛生紙一邊啜泣，對台上的機器人哭喊「希望你們能記取這些經驗，勇往平順的路走」場面哀傷，長約1分半的影片曝光後，馬上引起網路瘋傳討論「很有心 不過感覺怪怪的」、「好像在辦喪事..」、「哭得有點像是在搞公祭」、「感覺很像觸霉頭」不過也有人鼓勵創意不錯。

校長深夜發文：不必要的誤會傷了師生 網友留言幫補血

針對網友的負面評論，曹公國小校長劉熾慧透過粉專千字文解釋，此次因應疫情，透過學生透過網路登入機器人方式，進行線上畢典連線，強調師長跟學生是面對面叮嚀，影片中的老師是真心愛護學生，有感而發才會掉淚，加上機器人只有白色，畫面角度不佳時，就會引起不必要的誤會，片段影片經過廣傳後，網路批評確實傷了師生的心，她向畢業班老師及學生們致上歉意。

回應曝光後也有許多暖心留言湧入「謝謝老師們與校長的用心」、「我們都感受到您們對孩子們的愛」。

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