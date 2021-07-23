暑假6部親子電影推介　ERROR、MIRROR聲演動畫齊上映

來到7月尾，第二輪暑假電影檔期經已開始，繼續有精彩的親子電影新上映，家傳戶曉的正義英雄《麵包超人》終於登上香港大銀幕、迪士尼重金打造全新歷險動作電影《幻險森林奇航》、由人氣男團MIRROR成員呂爵安Edan聲演的《反轉方舟動物團》、ERROR四子首次動畫電影配音的《鱷魚君最後的100天》、攪笑得來又親情洋溢的《波士BB 2細祖》，NBA大帝勒邦占士與卡通經典合作《太空也入樽：改朝換代》、由前殘奧金牌得主蘇樺偉真人真事改編的《媽媽的神奇小子》。

(圖片由電影公司提供)



《麵包超人大電影：軟綿綿與雲之國》



從繪本而生的麵包超人，是日本繪本作家柳瀨嵩的筆下角色，後來作品被改編成電視動畫，超過30年間持續向世界各地的觀眾傳達「愛與勇氣」。不論在日本或香港，麵包超人都是家傳戶曉的人物，陪伴大家成長。雖然電視動畫早在1991年已開始於香港電視台播放，電影卻從未在香港的戲院上映。今個暑假終於有麵包超人大電影登上香港大銀幕。

+ 3

今次的故事舞台，是所有雲朵的出生地「雲之國」，在那裡出生的一個雲寶寶，由紅精靈取名為「軟綿綿」，感情變得深厚的兩人成為了好朋友！此時，雲之國因細菌人發明的「細菌烏雲怪」失控而陷入大危機！麵包超人集合軟綿綿和紅精靈等人的力量，能否成功守護雲之國？另一方面，軟綿綿和紅精靈的友誼又能否永固？這個夏天最棒的友情與冒險故事即將開始！

《幻險森林奇航》



迪士尼重金打造全新歷險動作娛樂鉅製電影系列《幻險森林奇航》，由迪士尼樂園遊樂設施「森林河流之旅」演變成為全新亞馬遜流域歷險動作娛樂大電影，加上《逃出魔幻紀：叢林挑機》製作班底，帶領大家深入亞馬遜奇幻森林流域，追尋一棵魔法神樹，這個一世難忘的歷險之旅，過程驚險刺激又開心好玩，定必為觀眾帶來別具新意的驚喜！

故事講述由英國科學家莉莉博士遠赴亞馬遜森林流域，追尋一棵足以改變醫學界未來、擁有療癒魔法的神樹而展開，電影講述人生路不熟的莉莉，唯有請來搞搞震冇句真的貨船船長弗蘭克作嚮導，坐埋一條船展開尋樹之旅。豈料表面風光明媚的熱帶雨林，暗藏意想不到的超自然力量和無盡危機，魔樹的秘密更竟然牽連全球安危⋯⋯絕對是適合冒險與刺激的觀眾口味。

+ 4

《反轉方舟動物團》



繼2015年動畫《諾亞方舟大冒險》在南及北美、中國和日本等地上映，並於歐洲超過十多個國家打響名堂後，今次原班創作人馬炮製續集《反轉方舟動物團》，找來人氣男團 MIRROR 成員呂爵安Edan及陳欣妍Shirley配音。故事講述動物們已經待在挪亞方舟上數個月，他們在海上漂流著尋找陸地；貪玩的長鼻獸菲尼（Edan@MIRROR 聲演）和黑面狐莉亞（陳欣妍 聲演）誤打誤撞從方舟上墜海，卻無意中發現更多長鼻獸的秘密部落及他們夢寐以求的陸地……鏡粉們，是時候出動!

+ 12

《鱷魚君最後的100天》



改編自 Twitter 大熱漫畫《100天後就會死的鱷魚》粵語配音版將由「宇宙天團」 ERROR配音，也是四子首個配音長篇動畫，由隊長肥仔 (梁業) 擔大旗飾演主角鱷魚君，由阿Dee (何啟華) 及保錡 (吳保錡) 分別飾演鱷魚君的好友灰鼠和阿鼴，以及193 (郭嘉駿) 飾演動畫全新角色青蛙。

+ 1

故事改編自網絡漫畫《100日會死的鱷魚》，講述一隻不知道自己 100 天後會死去的平凡鱷魚，每一天平凡的生活。漫畫自 2019 年 12 月 12 日開始每天更新，隨即在網上爆紅。不但登上 Twitter 流行趨勢世界首位，2020 年 3 月 20 日發佈的最終話更獲得超過二百萬個讚好。在萬眾期待下，電影版《鱷魚君最後的100天》除講述鱷魚君 100天 的日常生活外，也會探討他的朋友們在失去重要事物後的故事。在「ERROR 流」重新演繹，除了在笑聲中陪鱷魚君走過活著的每一天外，也告訴大家，在每一個今日，好好活在當下。

+ 1

《媽媽的神奇小子》



根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，電影講述蘇樺偉剛誕下便被診斷患上黃疸病，導致腦部受損，註定一生將會是一個弱聽與四肢痙攣的殘疾人仕，即使能逃過鬼門關，往後的人生只能依靠別人去照顧。蘇媽媽在危急關頭堅持搶救偉仔，她決定即使兒子到八十歲還是不能走路，都誓要以她這副骨頭背起兒子一起走下去。而奇蹟就在蘇媽的堅持下發生，偉仔不止逐漸長大，更在蘇媽的訓練下學會了走路，還被發掘出跑步的天賦。

+ 1

《波士BB 2細祖》



《波士BB》第一集狂收4,100萬，籌備四年，環球影業推出《波士BB 2細祖》，重金禮聘阿Bob和蝦頭盞鬼粵語聲演。今集baby由一變二，故事講述當年Tim仔和霸氣波士BB細佬Ted，如今長大成人卻甚少碰頭，Tim仔已婚當上全職奶爸擁有兩個寶貝女，Ted就成為財力迫人的基金營運總監。怎料Tim仔剛出世不久的超萌細女Tina，原來是BB集團新一代特工，任務是要揭穿家姐學校創辦人的神秘詭計；她以最新科技霸氣現身，更夾硬拉攏Tim仔和Ted二度合作，終極目的是搞一場全新家族生意……

小編看後感受極深，由於暑假兩兄弟日日在家磨擦多，通過《波士bb2》情節任務，提醒他們「本是同根生」的大道理，不要因為生活上的小磨擦而傷感情，握推薦全家大細入場欣賞。

《太空也入樽：改朝換代》



25年前，籃球傳奇米高佐敦主演的半真人動畫動作喜劇《太空也入樽》，破天荒與「樂一通Looney Tunes」卡通角色組成籃球隊成電影經典。事隔多年荷里活特技視效全面加強，由NBA大帝勒邦占士與「樂一通Looney Tunes」演繹全新一集《太空也入樽：改朝換代》。

故事講述勒邦占士與兒子誤闖一個由A.I. 操控的數碼異想世界，若要二人安全回家，占士必須帶領賓尼兔、蘿拉兔、達菲鴨、翠兒等樂一通卡通角色，參加外星籃球比賽，打敗人工智能設計出來的冠軍球隊「魔星隊」！這場世紀籃球大賽，不單是有史以來宇宙最激一戰，占士更想藉此修補與兒子關係，唯有使出空前無比的力量作戰到底。

+ 17

相關文章:暑假親子必玩新興水上運動平板賽艇、立划艇 唔使識游水都可以玩

+ 9