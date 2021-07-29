家居收納｜日本12歲收納師超整齊屋企曝光　IKEA、無印買齊用品

家中有小朋友就好像與整齊家居注定無緣，收納空間像是永遠不夠，孩子的書本和雜物亂飛，媽媽每天叫小孩執拾也需聲嘶力竭。不過，日本12歲小女孩清水麻帆在六年級時便考取了日本一級收納顧問資格，她的媽媽清水幸子也是一名收納師，一起來看看日本最年輕收納師的家吧！



清水麻帆（右）是日本最年輕的一級收納顧問。

年紀輕輕的清水麻帆是日本最年輕的收納師，受收納師媽媽幸子影響，她的房間和書桌，以及整個家居也是超級整齊，看起來就是沒有一點雜物，書桌上連一支筆、一張紙也沒有，真的讓人大開眼界。小麻帆也毫不吝惜，分享她的收納心得。

清水麻帆的房間：

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麻帆指，很多人對收納的概念都是先買好收納的器皿，才開始做收納。但真正有效的是，先確認有甚麼物品需要收納，才購買適合的收納器皿。而她家和書房的木櫃、書桌都是爸爸按收納盒子的大小，親自製造，所以相當合用，尺寸也十分貼合。

麻帆的媽媽幸子也是收納師，因此除了書房之外，家中的客廳和廚房也是十分整齊、一致。對於小窩居，幸子分享了「隙間收納法」，利用掛勾、伸縮棒來增加收納櫃中的收納空間，一個櫃桶分成2至3層，收納空間頓時多了2、3倍！而且，這些收納好物件在Daiso、無印良品和IKEA都能輕易買到，最貴也不過100元港幣！

隙間收納：

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廚房收納：

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在香港的無印良品和IKEA家品店也能輕易買到清水幸子和麻帆使用的收納用品，只要學會適合的技巧，小小的窩居也能好好地收納不同的物品，營造簡潔整齊的家居呢！

百元以下的收納用品：

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