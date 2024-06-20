潮濕天氣│連日下雨天 洗完衫難乾有異味？必學7招快速乾衣法
撰文：鄧煥儀
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近日天氣潮濕，連日下雨。洗後的衣服難以乾透，更可能滋生細菌，散發陣陣異味！要保持家居衛生，大家不妨參考7招簡易的快速乾衣法！
按圖即睇7招快速乾衣法
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1.採用洗衣機最高速的脫水模式
善用洗衣機最高速的脫水模式，便可在晾衣服前去除最多的水分，可助縮短乾衣時間。
2.避免把過多的衣服放進洗衣機
若洗衣機內太多衣服，太擠迫的話會令脫水後的衣服不夠乾身。
3.把衣服放在乾淨的大毛巾
把洗後的衣服放在乾淨的大毛巾，捲起，在晾衫前扭乾多餘水分。
4.在衣服完全乾透前，以熨斗熨衣服。
在微濕時燙衣服，摺痕更容易燙平，更可令衣服更快變乾。
5.使用晾衣繩或衣架
正確晾曬衣服的方法是增加衣物與空氣的接觸面積，讓空氣有空間流通，從而帶走濕衣上的水氣。使用晾衣繩或衣架，可增加衣物與空氣的接觸面積。
6.拱形排列衣服
除了衣服和衣服間留有一定空間，晾衣服時在排列上亦可調整，把一些較長的衣服如連身裙、長恤衫等掛在兩旁，將短褲、內衣等排在中間，形成拱形，空氣便可從中間流過，產生上升的氣流，加速晾乾的過程。
7.在晾衣間放置報紙
不論你在廚房還是浴室晾衣服，可在地上舖上乾報紙。乾報紙可以吸走空氣中的濕氣，讓衣服加速變乾。
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