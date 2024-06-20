潮濕天氣│連日下雨天　洗完衫難乾有異味？必學7招快速乾衣法

近日天氣潮濕，連日下雨。洗後的衣服難以乾透，更可能滋生細菌，散發陣陣異味！要保持家居衛生，大家不妨參考7招簡易的快速乾衣法！



按圖即睇7招快速乾衣法

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1.採用洗衣機最高速的脫水模式

善用洗衣機最高速的脫水模式，便可在晾衣服前去除最多的水分，可助縮短乾衣時間。

2.避免把過多的衣服放進洗衣機

若洗衣機內太多衣服，太擠迫的話會令脫水後的衣服不夠乾身。

3.把衣服放在乾淨的大毛巾

把洗後的衣服放在乾淨的大毛巾，捲起，在晾衫前扭乾多餘水分。

4.在衣服完全乾透前，以熨斗熨衣服。

在微濕時燙衣服，摺痕更容易燙平，更可令衣服更快變乾。

5.使用晾衣繩或衣架

正確晾曬衣服的方法是增加衣物與空氣的接觸面積，讓空氣有空間流通，從而帶走濕衣上的水氣。使用晾衣繩或衣架，可增加衣物與空氣的接觸面積。

6.拱形排列衣服

除了衣服和衣服間留有一定空間，晾衣服時在排列上亦可調整，把一些較長的衣服如連身裙、長恤衫等掛在兩旁，將短褲、內衣等排在中間，形成拱形，空氣便可從中間流過，產生上升的氣流，加速晾乾的過程。

7.在晾衣間放置報紙

不論你在廚房還是浴室晾衣服，可在地上舖上乾報紙。乾報紙可以吸走空氣中的濕氣，讓衣服加速變乾。

資料來源：wikiHow、laundrapp

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