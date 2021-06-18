日本2孩媽媽公開5個家居「重災區」收納技巧　玩具廚櫃超整齊

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-18 21:00

全職媽媽要照顧家人的起居，若要把家居打理得井井有條，更需要不停的學習！一名育有兩名兒子的日本媽媽不時分享家居照，衣帽間、廚房等角落更是一塵不染，究竟她有什麼獨特的收納心得？

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日本媽媽あずさん育有分別8歲及4歲的兒子，是位全職媽媽，更曾修讀整理收納課程，不時在其社交平台分享生活好物、烹飪心得及收納技巧。

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當看到孩子的玩具四散，不少媽媽大呼頭痛。あずさん在家中客廳為孩子設有一個專屬的玩具角落。除了掛有「煮飯仔」工具，亦利用木架、籐籃、布籃、膠箱等，把不同玩具例如積木、恐龍玩偶分類存放，並在抽屜貼上標籤，方便孩子搜尋。至於細小的玩具，她會以半透明格子盒儲存玩具配件，以及利用半透明盒子，儲存卡牌遊戲。

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在衛生間，媽媽把洗衣網、洗衣粉、內衣褲、骯髒衣物等分類存放，令環境保持整潔。此外，她亦以掛孔來存放風筒、安裝方便拆卸的貼牆垃圾筒，以及以掛架來存放清潔用品，以節省空間。

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廚房是家裡一大凌亂黑點，除了把碗碟、餐具分類存放，她更會把較常用的廚具放在廚櫃較低的位置，並以統一及方便拉出的籃子儲存廚具，貼上標籤，方便找尋，同時增加整潔感。

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玄關的收納設計同樣是一絲不苟，她以統一的白色籃子存放孩子的鞋子和舊鞋子，嬰兒車、水靴等分類放好，更巧妙地懸空掛起滑板車，節省空間。疫情期間，她更以不同容器分類存放口罩等防疫用品，方便家人出門入屋時取用。

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一家四口的衣物，如何處理得井井有條？她把孩子的衣物如泳衣、替換衣物等分類，以統一的衣籃存放。至於夫妻倆的非當季衣物，便會存放在櫃子；而媽媽的飾物，則會放在透明的亞加力膠抽屜，一目了然。

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疫情期間，不少人改為在家工作。要在家打造一個整潔的工作間，她把丈夫的電腦及配件分開存放在白色抽屜，並貼上相應標籤。

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