科學館彼思動畫展覽學習攝影燈光　體驗角色創作 7.29搶先預約

籌備5年，香港科學館與美國彼思動畫製作室共同策劃的大型展覽「彼思動畫的科學秘密」即將開幕，並於今日（29日）下午正式開放預約。展覽共設8大展區，孩子入場可體驗利用科技創作動畫角色，學習攝影、燈光運用，並了解彼思員工的工作點滴！



按圖即睇8大展區：

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體驗角色創造

1995 年，全球首部全電腦動畫製作的電影《反斗奇兵》上映，自此美國彼思動畫製作室（Pixar）便利用藝術和電腦科技，創作多部膾炙人口的電影，包括《反斗奇兵》、《反斗車王》及近期上映的《盛夏友晴天》等。

科學館今年暑假的主題展覽「彼思動畫的科學秘密」將於明天（30日）開幕，展覽分為八個區域，介紹彼思動畫製作的不同技術程序，展出 50 多組互動展品、實物模型及錄像節目，讓觀眾深入了解每個幕後程序，體驗製作流程中的不同崗位。

例如參加者可在「建構模型區」嘗試根據美術師的草圖來創建出數碼雕塑模型。「建立骨架結構區」的展品則探討虛擬骨骼的基本概念，並展示動畫師如何替角色擺出不同的姿勢。

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在「布景與攝影區」中， 觀眾將學到如何控制攝影機，以模擬出《蟲蟲特工隊》裏昆蟲眼中的世界。另外， 展覽亦設一眾經典彼思電影角色的塑像，包括《反斗奇兵》的巴斯光年、《怪獸大學》的毛毛和大眼仔、《超人特工隊》柏氏一家及 E 夫人等，供大家打卡合照。

預先上網預約

香港科學館總館長陳淑文表示，5年前已開始與美國波士頓科學博物館與彼思動畫製作室共同籌劃展覽，惟因疫情令展品輸送等難度增加。

展覽於今日（29日）下午2時開放網上預約。系統可供預約當天起未來七天之入場時段。成功預約者需於參觀當日到科學館，向職員出示確認電郵上的二維碼，並在票務處即場購買門票或博物館通行證。博物館通行證持有人亦需透過網上系統預約，並向職員出示二維碼方可進場。

陳淑文補充，每節時段的預約名額約為300人，沒有預約的「walk in」觀眾恕不招待，提醒市民宜盡早規劃行程，「唔好等到最後一刻先嚟。」

彼思動畫的科學秘密



展期：2021年7月30至12月1日

開放時間：

平日：上午 10 時至晚上 7 時

周末及公眾假期：上午 10 時至晚上 9 時

星期四(公眾假期除外)休館

入場費：

標準票30元 ；團體票21元 ；優惠票15元 ；全日制學生5元

星期三：標準票10元；團體票7元；優惠票5元

博物館通行證持有人免費入場

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