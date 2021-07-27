LEGO小粉絲必去6大商場巨型裝置　打卡玩遊戲再玩全新瑪利歐世界

LEGO是每個小朋友都玩過的玩具之一，拼砌LEGO不但能夠發揮創意，亦能訓練手眼協調能力。有商場以LEGO作為主題，以1:25比例設計出不同主題的LEGO裝置，讓大人和小朋友巨型主題裝置外打卡和參加互動遊戲。而LEGO 8月亦會推出全新「LEGO Super Mario Team Up Challenge」，小朋友必買！
港鐵旗下6大商場與樂高®攜手合作為大人小朋友帶來「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城及綠楊坊由7月中起將分別以1:25比例設計出不同主題的樂高裝置，呈現「樂高®夏日海灣」、「樂高®城市巡禮」、「樂高®露營度假樂」、「樂高®單車遊」、「樂高®夏日運動樂」、「樂高®美食滋味遊」6個別具特色的趣味場景，除了以樂高®城市為背景的巨型主題裝置外，更有互動遊戲區及豐富的樂高®拼砌體驗，小朋友必玩！
按圖即睇港鐵商場6大樂高®城市場景詳情：
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另外，青衣城及德福廣場亦設有期間限定店，於青衣城及德福廣場樂高®期間限定店消費，即可獲贈樂高®限定贈品，按圖即睇樂高®期間限定店精選商品：
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而LEGO亦將於8月1日推出全新「LEGO Super Mario Team Up Challenge」，將路易吉(Luigi) 加入樂高®超級瑪利歐世界，與瑪利歐（MARIO）正式會合，小朋友們可以兩人聯手暢玩、拼砌歷險、收集金幣，加入協力遊玩元素再度擴闊樂高®超級瑪利歐TM的全新冒險世界，加入多個零件及機關帶小朋友挑戰更多極限。
按圖即睇樂高®超級瑪利歐世界有咩玩：
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