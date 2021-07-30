何詩蓓摘兩銀│培養學霸飛魚　佛系父母不催谷　教練：最好嘅父母

港隊於東京奧運再創歷史佳績！23歲泳將何詩蓓今早（30日）出戰女子100米自由泳決賽，以破亞洲紀錄成績奪得個人第二面銀牌。日前勇奪首面銀牌時，何詩蓓曾公開感謝父母的支持，表示「無佢哋唔會有今日嘅成就」。曾任何詩蓓兒時教練的黃文凱形容，其父母是他所遇見過的「最佳父母」，究竟他們如何培養出這位學霸飛魚？



何詩蓓與父母。（何詩蓓IG圖片）

父母來自金融界

何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人，均來自本港金融界。父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合夥人，與德勤中國副主席、「清盤王」黎嘉恩份屬同事。他小時候亦曾參與泳隊，升中後便沒再習泳。

其母親則於金融管理局工作多年，現任外滙基金投資辦公室旗下風險管理及合規部助理董事。何詩蓓出戰200米自由泳決賽當日，金管局亦於社交平台發文，可見辦公室同事齊集觀賽，為何詩蓓打氣。何詩蓓雙親作風低調，每當女兒比賽，必定到場支持，今屆奧運亦本想親到東京打氣，惟因疫情只可留港。

從不催谷女兒

何詩蓓4歲時開始參與南華體育會泳班，6歲正式開始接受泳隊訓練。少年時的她就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，曾於多項校際游泳賽事獲獎，屢次刷新香港紀錄。2015年，她以香港中學文憑考試七科共35分佳績，遠赴美國密芝根大學攻讀心理學。除此之外，她亦擁有8級鋼琴底子，在接受外媒訪問時曾提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內彈琴減壓。

+ 6

前南華會教練黃文凱曾於何詩蓓10至13歲期間擔任其教練，他接受港台節目《千禧年代》訪問時分享，初接觸何詩蓓時，著小朋友們寫下對游泳的期盼和夢想，當時何詩蓓寫下希望參加奧運，以及希望躋身決賽。他指，年幼時的何詩蓓喜歡蛙式，「唔係咁中意自由式」，又認為她成功的最大原因是情緒智商高，以及擁有極佳的時間管理能力。

他憶述，何詩蓓的父母起初「諗住畀佢學下游水，等佢唔好浸親」，指他們從不催谷成績，「冇特別栽培，睇得好開。係我教練生涯咁耐，見過最好嘅父母。」黃教練任教何詩蓓至13歲，便轉職至澳洲，何詩蓓父母每年均會陪同女兒到澳洲悉尼練水。對於何詩蓓於奧運屢創佳績，黃教練認為其父母功不可沒。「佢屋企人幫咗佢好多，父母係好supportive。希望佢享受每分每秒，有更好成績，盡全力就好。」

+ 4

+ 15

相關文章：東京奧運│陳晞文為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分入港大

為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分

+ 17

陳晞文（右三）與鄭俊樑（右四）將代表香港滑浪風帆隊出戰東京奧運。（余俊亮攝）

已達成賽前設下的目標