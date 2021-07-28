張家朗奧運奪金｜劍擊2歲就玩得　教練拆解花劍、佩劍、重劍分別

自1996年「風之后」李麗珊在美國亞特蘭大奧運會摘金後，相隔25年，本港再次有運動員於奧運舞台創造傳奇。張家朗在個人花劍為香港勇奪金牌，令更多人關注這項「貴族」運動。而這個「貴族」是指在古代，劍是貴族、騎士隨身必備的武器，現時小朋友想學劍擊，其實沒有大家想像中困難與昂貴。



N班已可嘗試 全套裝備只需4位數字

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劍擊資深教練方怡徳指，不少小朋友在2歲N班至幼稚園階段已可嘗試報名初步接觸劍擊運動。劍擊總會和坊間不少俱樂部也有提供兒童課程，價錢大約$1,000四堂。小朋友學劍擊也有很多好處，可以訓練他們的紀律、反應、思考，最重要是學懂失敗。劍擊不像田競比賽般可能只有一、兩場比賽，在劍擊比賽中，小朋友要面對很多對手，自然要面對更多失敗。

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劍擊課程分個人及小組，小組自然多對練機會，但想進步得更快，一對一的課堂是不可或缺的！教練會專注於調整小朋友的動作和弱項給意見，「如家長有興趣讓小朋友學劍擊，整套最基本的裝備大約需$2,000-3,000（不講求品牌）。如果要參與比賽就要準備多一把備用劍、頭線、手線。而最貴的是裁判器，動輒也上萬元，但非必要」方教練說。

達學界水平不容易 天分與努力一樣重要

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雖然一般的劍擊興趣班、課程的價錢與學一門樂器差不多，但方教練坦言現時在學界比賽的不少同學都是一個月花近$10,000至$30,000上堂，一星期練5至7日才可以在學界取得好成績。

劍擊分花劍、佩劍和重劍三種，花劍只有劍尖刺中才有效，需要靈活、動腦；佩劍是既劈⼜刺的武器，較多變化，講求策略與反應；重劍只有劍尖擊中才有效，重劍每次擊中都有效。若雙⽅同時相互擊中，雙⽅各得⼀分，因此十分講求時機與準確性。方教練指，一般小朋友會先接觸花劍入門，在穿著整套裝備的情況下，劍擊可以算是十分安全的運動，很少會出現大傷，最多出現的是手、腳扭傷的情況。

目前劍擊運動沒有一個「級數」的制度，小朋友只能透過參與比賽去衡量自己的實力水平，方教練指家長想看見小朋友有一定程度，最少也要學習兩至三年，不過實力能否提升，與思維有很大關係：「有些同學在小學階段水平停滯不前，但中學後突然開竅，打出好成績。全因劍擊這項運動需要努力練習技巧外，策略、反應也是十分重要的一環，這方面則比較講求悟性與天分。」

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