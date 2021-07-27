東京奧運｜張家朗及多位運動員曾讀林大輝中學　學生專注運動發展

勇奪奧運男子個人花劍金牌的張家朗，3年前曾回母校出席「林大輝傑出運動員獎勵計劃」頒獎禮，體院主席林大輝在該頒獎禮上向運動員許下承諾：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」而現在正是兌現的時候，林大輝中學基金會將向張家朗送贈250萬元獎金。而除了張家朗外，今年東奧有另外三名精英運動員同樣來自林大輝中學，當中更有一人有機會挑戰金牌，屆時可以和張家朗齊齊做「業主」。

攝影：高詩琦



林大輝中學為運動員學生提供彈性學習

林大輝中學於2015 年開始，跟香港體育學院簽訂合約，建立「夥伴學校計劃（高中教育）」，精英運動員一般需在香港體育學院進行全職訓練，每星期訓練時數超過25小時，還未計算其他在外地集訓和比賽的日子，部分學生更於香港體育學院內寄宿，若在一般學校上課，確實難以追上課程進度。因此林大輝中學為學生提供彈性學習，不僅課程設計盡量濃縮精簡，幫助學生記下重點，而且林大輝中學特別容許「夥伴學校計劃（高中教育）」班可用六年時間完成正常三年的高中課程。

適合未來專注運動方向的學生

教育顧問Ian Tsang指，運動最頂尖的一批學生仍是會首選入讀名校，不過當這些運動精英去到大約高中階段時，若發現無法平衡運動和學業，便會考慮轉校到林大輝中學繼續就讀，因為學業要求相對較低，能更專注運動發展。 該校在收生上一直未算很高要求，無論在學術上和運動表現上只要有一定成績均可以申請，並不算競爭劇烈的直資中學。

花劍-張家朗

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勇奪奧運男子個人花劍金牌的張家朗，自2017年在劍擊世青賽奪冠，獲封「少年劍神」，他於初中時就讀英華書院，其後轉到林大輝中學，他在中四決定退學轉為全職運動員，父母同是籃球運動員，他小時候先接觸籃球，後來在暑假時首次接觸劍擊就愛上這項運動。2016年首次參與奧運賽事，今屆屬第2次代表香港在東奧出戰「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」。

乒乓球-黃鎮廷

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黃鎮廷在2016年曾打入世界排名的首十位，曾就讀樂善堂楊葛小琳中學和林大輝中學。在2017年母校林大輝中學為表揚其傑出體育成就，特意舉行「黃鎮廷課室命名典禮」而命名的「5PS」班課室，正是黃鎮廷2009年中五畢業就讀的課室。可惜的是，黃鎮廷在東奧男單乒乓第32強止步，與杜凱琹組隊出戰混雙則於8強止步。

空手道-劉慕裳

空手道是東奧5個新增體育項目之一，香港亦派出29歲的劉慕裳出戰。她曾就讀保良局王賜豪（田心谷）小學和林大輝中學。小時候曾學習芭蕾舞、鋼琴等興趣班，但最終受哥哥劉知名影響，接觸空手道覺得「拳姿很有型」，於11歲開始投入訓練，16歲正式加入港隊到處參加空手道國際比賽。劉慕裳曾在世界賽中擊敗兩屆世界冠軍清水希容以及「世界一姐」西班牙選手Sanchez Jaime Sandra。劉慕裳將於8月5日代表香港參加空手道女子個人賽事。大家記得收看直播支持香港運動員！

賽艇-洪詠甄

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洪詠甄早年就讀沙田循道衛理小學和林大輝中學，她在2016年透過中國香港賽艇協會賽艇新秀發展計劃而獲招募，並於2017年成為香港體育學院全職運動員。在本年5月，洪詠甄出戰在東奧場地海の森水上競技場的亞洲／大洋洲奧運資格賽，最終在總成績排名第7的情況下，取得賽艇項目中最後1張東奧入場券。

洪詠甄在女子單人雙槳半準決賽，得小組第六名。只能落入爭13至24名的準決賽去爭取更好的排名，比賽會在7月29或30日進行。

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