3孩媽黎姿陳茵媺齊曬泳衣照超fit身型　除了做運動還有靠呢樣⋯

最近天氣非常炎熱，不少人都換上泳裝到沙灘或泳池玩水。有不少星媽帶同仔女去沙灘遊玩，媽媽們穿上泳裝，顯露好身材，有些更和仔女穿上親子裝泳衣！倪晨曦早前就晒出穿上兩件裝泳衣，纖瘦身材讓網民非常羨慕，而陳茵媺早前亦分享和家人去泳池玩水的照片，只見一家人穿上同款圖案的泳衣，陳茵媺和囡囡穿上親子裝，非常可愛。



陳茵媺少鹽少糖飲食

陳茵媺最近經常和家人去不同酒店Staycation，早前她和女兒一同穿上彩色花花圖案的一件頭泳衣，而爸爸陳豪和兩個兒子則穿上彩色花花圖案的泳褲，一家人穿上親子裝泳衣。其實陳茵媺經常分享泳衣照片，亦會穿上不同款式，例如與三點式、長袖泳衣等等。

陳茵媺作為三孩之母，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動。她曾經說過在精神不佳的時候會給自己很多理由來不做運動，不過最後依然選擇堅持。相信堅持做運動是陳茵媺不老原因之一。另外，Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會盡量選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。

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黎姿每日喝水

現年49歲的黎姿自從當上媽媽後淡出幕前，早前她晒出穿上一件頭連身泳衣的獨照，超完美身材讓網民大讚是「永遠的女神」。黎姿曾經分享她的美容貼士，她表示對於女士來說早餐非常重要，另外亦必須每日喝水，份量是「能喝多少就多少」，並指出一定要是溫水，因為女生喝凍水會水腫。另外，黎姿亦會練習瑜伽，並間中行山和健身，保持運動習慣。

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歐倩怡吃木瓜減淡皺紋

歐倩怡早前分享穿上兩件頭泳衣的照片，只見歐倩怡皮膚白裡透紅，身形纖瘦。現已轉型為營養師的歐倩怡表示自己很喜歡曬太陽，吸收維他命D，亦曾經分享自己會吃木瓜減少皺紋的出現，「因為半個木瓜的維他命C比起1個奇異果更多，除咗可以抗氧化之外，仲可以幫助形成更多骨膠原蛋白，皮膚會好彈哦」，歐倩怡亦透露習慣了早餐會學一杯咖啡，出去慢跑前都會飲杯咖啡。

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倪晨曦戒辣

倪晨曦早前就晒出穿上兩件裝泳衣，纖瘦身材讓網民非常羨慕，身形fit得完全看不出是媽媽。倪晨曦去年11月誕下囝囝Virgil，其後極速回復產前窈窕身形，除了靠不斷做運動之外，倪晨曦在飲食方面都非注重，間中還會公開自己的餐單。曾透露自己透過戒口減肥，包括戒辣味、重口味、發酵食品、芝士、蛋糕等等。

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