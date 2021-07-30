張家朗奪金∣徐子淇諸葛紫岐齊曬兒子學劍相片　全副裝備似模似樣

張家朗在個人花劍為香港勇奪金牌，令更多人關注這項運動，有不少家長更打算為子女安排上劍擊課，相信必會掀起一片劍擊熱潮。原來不少星二代已在學劍擊，包括徐子淇細仔及諸葛紫歧大仔，他們穿起全副裝備，打起來有板有眼。



徐子淇與李家誠於2006年結婚，婚後育有四名子女，包括大女晞彤（Leanne）、二女晞兒（Hayley）和三子俊熹（Triston）及次子建熹（Preston），徐子淇婚後一直專心照顧子女，早前張家朗在奧運個人花劍賽事中奪得金牌，為港爭光，徐子淇隨即在IG恭賀對方，更指同樣學劍的5歲細仔俊熹看到張家朗贏到金牌時相當興奮，她更貼出俊熹學劍的影片，只見他全副武裝上陣，在教練指導下打得有板有眼。

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諸葛紫岐於2012年與薛嘉麟結婚，婚後育有2名兒子，分別7歲大仔華韜（Arthur）及2歲細仔華舜（Anderson），大仔華韜正在學劍擊，在家朗贏得金牌後，諸葛紫岐在IG貼出他穿上裝備的照片，他一手捧着頭盔，一手拿着劍，而在戰衣背後印有「SUEK A.」及「HKG」字樣，媽媽諸葛紫岐更節錄穆爾的金句：：「勝利是不會向我走來的，我必須自己走向勝利。」

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