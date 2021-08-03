兒童增高｜把握暑假長高黃金期　專家教路小朋友幾點入睡最易長高

相信所有父母也知道，小朋友的身高除了是遺傳因素，有充足的睡眠、均衡飲食及適量的運動也有助長高，但過去一年多受新冠肺炎疫情影響，小朋友大部分時間留家抗疫，體能運動也大大減少，體型難免向橫發展，身高增長較慢，而想用「外力」幫助孩子快高長大，也不是沒有辦法，可從三方面入手。



1. 掌握兩個睡眠關鍵時間

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美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

而當中生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點，這兩個時間段對於長高來說是十分重要的！

首先，晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

2. 均衡飲食促進骨骼肌肉發展

要讓小朋友增高，骨骼肌肉發展非常重要。小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質可以促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。

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3. 中醫教用「捏脊法」助增高

謝嘉雯中醫師指，除了先天因素，後天也有不少原因影響小朋友的身高。例如小朋友在飲食上，出現「厭食、積滯無胃口、便秘」等脾胃虛弱的症狀，影響他們的營養吸收，有礙身高發展。

另外，中醫亦認為晚上是人體生長激素分泌旺盛之時，因此晚上熬夜、易醒難寐，令肝、脾、腎等與生長關係密切的臟腑得不到充足的濡養和休息，便不能有效促進成長了。有些孩子因為濕疹、皮膚病等引致痕癢難眠，也會影響休息和生長，積極治療方為上策。

要小朋友長得高，中醫建議多進行戶外活動，多曬太陽，幫助鈣質吸收。謝醫師指，伸展運動如打羽毛球、籃球、游泳等運動都能促進骨骼生長。而曬太陽則可驅除常吹冷氣的寒濕之邪。「小孩發育時像是小樹苗，運動有助陽氣升發，身高自然蒸蒸日上！」謝醫師說。中醫教用「捏脊法」

父母假如想助孩子一把，也不是沒有方法，謝醫師教一招「捏脊法」。

人體背部的正中脊椎為督脈，督脈的兩側為足太陽膀胱經的循行路線。此經絡循行路線分佈了很多組背俞穴;背俞穴是指人體五臟六腑之氣輸注於腰背部的腧穴;如肺俞、心俞、肝俞、脾俞、胃俞、腎俞等。

捏脊可以疏通經絡，健脾胃、強肺氣，達到調整臟腑的作用。國內很多研究均發現「捏脊法」對小孩食欲不振、消化不良、腹瀉、疳積、反復感冒、睡眠不安等有很好的療效。因此「捏脊法」不是直接增高，而是透過改善臟腑功能來促進長高。

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小朋友身高預算

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初生嬰兒在剛剛出世時身高約為50cm，0-6個月時每月平均增高2.5cm，其後6個月-1歲每月平均增長1.5cm，1歲時小朋友身高應達75cam，2歲時達到85cm。

身高預算方程式：

男生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 + 6.5cm

女生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 - 6.5cm

按圖即睇男／女童生長曲線圖：

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