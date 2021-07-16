三伏天湯水│3湯1茶配合指定日子全家飲用　打好底預防冬天染病

俗話有云「熱在三伏」，三伏即一年中最炎熱的時期，是農曆中夏季長達30天或40天的一個時段，分成是初伏、中伏、末伏的統稱，也是北半球每年炎熱天氣中的一段，湯包爸爸Adam為大家推介3湯1茶，適合一家大細由即日起至8月19日期間飲用，為冬天作最好的防病準備。

(部分圖片由受訪者提供)



三伏天是全年中最熱的時候，每十日為一伏，大約共有30-40天，Adam表示過往2年有不少家長向他查詢「三伏湯水」，原因是不少現代家長都知道，可以趁夏季的三伏天，改善冬天常發的老毛病，「例如氣管敏感的咳嗽，易傷風感冒等，都大有改善。因為三伏是夏天最炎熱的日子，而人體陽氣在一年中逐漸達到頂峰，血管毛孔處於擴張狀態，如夏季多冷吃凍飲，愛吹冷氣，這些過度貪涼，寒邪便容易趁機入侵，好多病都因為過於貪涼導致陽氣受損所致。」

按圖即睇「三伏天」如何幫忙身體「冬病夏治」:

+ 10

由於陽氣是抵禦疾病的防護網，所以Adam也提醒家長不要看輕夏天的寒邪，因為此刻防寒甚至比防暑更為重要，「假若夏天寒氣積聚過多，一入秋冬就等於外來寒氣加體內寒氣同時雙雙出現，好像秋天18、9度氣溫，已見有在辦公室 工作的女士要戴頸巾，那就更加要把握這個冬病夏治的好機會了。

按圖即睇適合「三伏天」飲用之湯水茶飲:

+ 25

湯包爸爸Adam與父母經營山草藥及湯包材料多年，深信湯水有保健功效， 一直照顧家人的湯水，開設專頁「家常例湯」 www.facebook.com/ymsoup (龔嘉盛攝)

相關文章:小暑24節氣｜全年最熱三伏天 中醫媽媽教煲2款湯水清熱消暑益氣

按圖即睇何謂「三伏天」:

+ 2

「透過經絡的作用和夏天三伏天的氣侯特點，從而提升身體陽氣，預防虛寒性疾病於冬天加重。對於有痛經、月經不調的婦女，揀選合適的婦科穴位；如子宮穴、中極穴、三陰交…等，亦能達到調經止痛的作用。由於不用吃藥，因此對小朋友和大人，均是簡單便捷的中醫特色療法。」

除了進行天灸療法外，謝醫師表示小暑後人體因高溫汗孔開泄以散內熱，「但汗出過多，亦容易耗氣傷津，因此亦可以準備以下湯水，益氣養陰，以迎接盛夏的高溫。」

按圖即睇適適合全家大小飲用的「小暑」湯水:

+ 6

相關文章:雨季湯水│中醫推介3款食療 預防小朋友淋雨後著涼 可解濕壓熱伏

點圖即睇3款適合雨季食療：

+ 12

相關文章:兒童夏天喝冰水、沖凍水涼消暑 中醫：最傷脾胃引發濕疹鼻敏感

點圖即睇陳醫師建議降溫注意事項:

冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

點圖即睇脾胃健康對小朋友的影響:

+ 3

夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

+ 4

點圖即睇適宜炎夏降溫飲品: