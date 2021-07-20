屋企人一個習慣會增加小朋友蛀牙風險　教家長5招避免幼兒蛀牙

不少家長在生兒育女後仍維持吸煙習慣，過程中少不免會釋放出二手煙，子女吸入後除了會刺激眼睛及呼吸系統，原來更加會影響他們的牙齒健康。日本有研究發現，常吸二手煙的兒童在3歲前更容易出現蛀牙風險。



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日本一項研究針對在神戶市7萬多位出生4個月以上的兒童，分析他們吸入二手煙的情況，並調查他們在3歲前牙齒有沒有出現破損。研究發現，家庭中有吸煙者的兒童患牙疾的機率達至55.3%，比起家中沒有吸煙人士的兒童，出現蛀牙風險的可能性高至1.46倍。另外，長期直接暴露在二手煙中的兒童，患有蛀牙的機會更高出2倍。

研究認為，有以上結果可能是因為吸二手煙的過程中尼古丁令細菌在乳齒上繁殖，容易形成污垢及蛀牙。而兒童的免疫力會亦會因二手煙而下降，令口內的唾液成分產生變化，不能為牙齒發揮抗菌的作用，蛀牙風險便隨之增加。

除了吸食二手煙，多種因素亦會影響兒童的牙齒健康，早前香港大學牙醫學院曾進行香港幼童期蛀牙高危因素研究，結果指出不少3歲幼兒已有一隻成以上的蛀牙，部份更嚴重更深入牙髓。研究團隊指出，3歲幼兒有蛀牙的情況屬非常不理想，建議家長教導及協助6個月大以上的嬰兒刷牙，並定期做牙科檢查。

是次調查結果發現有22%幼童有一隻或以上蛀牙，其中3.4%人的蛀牙已深入牙髓。而最常出現蛀牙的位置為正中門牙，其次為側門牙。牙醫學院臨床教授朱振雄指出，嬰兒在6至7個月大開始出牙，最先長出的就是正中和側門牙，故若有蛀牙，便會先蛀前排門牙。

建議家長扮牙醫幫小孩刷牙

朱教授指出，香港並非落後地區，食水含氟（可減少蛀牙），家長亦普遍知道小孩應早晚刷牙，只是實行上有落差，導致蛀牙情況普遍。他又認為可完全避免小孩有蛀牙，他建議嬰兒6個月大、長出第一隻牙開始，家長應用濕紗布幫小孩刷牙，3歲前家長應該協助其刷牙，教授建議讓小孩躺在家長大腿上及張開口，就像看牙醫般，逐隻牙替其刷。

另外，不少幼兒都習慣睡前來一枝睡前奶，教授指出晚上飲奶應刷牙後才睡覺，亦要減少進食零食次數等。對於低收入、教育程度較底的家庭及非香港出生的幼童，他建議教育界及非牟利團體可從健康教育著看，改善問題。

參考資料：The British Medical Journal

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