鼻敏感湯水│中醫教煲3款湯水全家啱飲　對抗冷氣病誘發症狀

香港的暑假(6至8月)天氣炎熱，而且潮濕又多雨。晚上家家戶戶都會開冷氣降溫消暑，註冊中醫師胡凱淋表示經常將冷氣調至極低溫，而且每天不斷來回冷熱地方，造成肺氣及陽氣受損，誘發鼻敏感，特別推介3個湯水有效補益心肺 ，預防鼻敏感。



胡凱淋中醫師坦言：「室外30度，室內長期保持16度，這是香港的常態。不論商場、巴士、辦公室，都經常將冷氣調至極低溫，每天不斷來回冷熱地方，健康也會受影響。」

在中醫角來認為，經常來回冷熱地方，汗出後吹冷氣，身子吹冷了又再到戶外暴曬，耗傷衛外之氣，「肺氣及陽氣受損，容易誘發鼻敏感，流清鼻涕，噴嚏。要預防鼻敏感，增強抵抗冷熱變化之力，所以平日可多飲以下幾款湯水。」

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對於頭肩頸背長期在冷氣底下當風處吹著的人士來說，胡醫師說：「冷氣所吹出風寒燥邪，容易受寒邪所襲，閉塞經絡，阻礙氣血流通，形成上肢麻痺、頸肩痺痛、頭痛等等症狀。此時要暢通經絡，可考慮平日多飲『百合南杏蓮子肉銀耳瘦肉湯』。」

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由於陽氣是抵禦疾病的防護網，所以Adam也提醒家長不要看輕夏天的寒邪，因為此刻防寒甚至比防暑更為重要，「假若夏天寒氣積聚過多，一入秋冬就等於外來寒氣加體內寒氣同時雙雙出現，好像秋天18、9度氣溫，已見有在辦公室 工作的女士要戴頸巾，那就更加要把握這個冬病夏治的好機會了。

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湯包爸爸Adam與父母經營山草藥及湯包材料多年，深信湯水有保健功效， 一直照顧家人的湯水，開設專頁「家常例湯」 www.facebook.com/ymsoup (龔嘉盛攝)

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「透過經絡的作用和夏天三伏天的氣侯特點，從而提升身體陽氣，預防虛寒性疾病於冬天加重。對於有痛經、月經不調的婦女，揀選合適的婦科穴位；如子宮穴、中極穴、三陰交…等，亦能達到調經止痛的作用。由於不用吃藥，因此對小朋友和大人，均是簡單便捷的中醫特色療法。」

除了進行天灸療法外，謝醫師表示小暑後人體因高溫汗孔開泄以散內熱，「但汗出過多，亦容易耗氣傷津，因此亦可以準備以下湯水，益氣養陰，以迎接盛夏的高溫。」

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冰水有害

陳醫師舉出例子令家長更易明白脾胃健康對小朋友的重要性，「脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

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夏日沐浴注意

由於小兒臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常跑跑跳跳出一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速。

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