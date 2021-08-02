教育局公布中小學及幼稚園新學年半天上課　呢個情況可以全日面授

政府今日（2日）下午公布最新防疫措施安排，教育局局長楊潤雄表示，新學年所有幼稚園及中、小學將繼續半天面授課堂；如學生及教職員的疫苗接種率分別達7成，可恢復全日面授課堂。



教職員必須接種疫苗

行政長官林鄭月娥指，本港已連續56天沒有出現本地感染個案，已達致本地「清零」目標，而市民生活亦大致如常，故公布新一輪抗疫措施。教育局局長楊潤雄表示，截至7月13日，47%的中學、小學、幼稚園及特殊學校員工已接種疫苗，12歲或以上學生則佔40%。

他指，由9月1日新學年開始，教職員及經常到校人士，如興趣班導師，9月1日前必須已接種第一劑疫苗，或自費參與定期病毒測試並取得陰性結果。如學生及教職員分別已接種兩針，並過了14天的人數達70%，學校可按實際情況，恢復全日面授課堂、午膳及課外活動。

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