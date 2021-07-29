親子好去處｜商場大滑梯模擬蜜蜂屋　再扮固力果跑步人特色打卡

周末下大雨，室內仍有親子好去處！屯門市廣場設置了巨型滑梯、迷宮等玩意，讓小朋友一邊玩、一邊學習有關蜜蜂的小知識，更可以參加工作坊一嚐本地蜜糖。而荃灣廣場則以固力果為主題，讓大家一解對日本的「鄉愁」，今次還加入了特色濾鏡增加打卡樂趣！



屯門市廣場「BEE SUMMER」

蜜蜂對大自然的生態鏈扮演極重要的角色，生活在城市中的我們對蜜蜂不但少見，甚至感到害怕。而商場是次舉辦全港首個以「蜜蜂保育」為主題的活動，帶領大家以五感體驗一場生態之旅。其中一個大型的滑梯裝置是模擬獨居蜂的住所，而圓舞庭園則教大家了解蜜蜂的「語言」。

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荃灣廣場x Glico Fun享夏日 樂『脆』遊

久久未能讓香港人遊歷「鄉下」日本，商場就把著名的固力果跑步人搬來了！今次6個玩味裝置加入了特色濾鏡，只要掃瞄QR code再用社交媒體開啟，一拍到指定的圖案，就能讓你的打卡照更添繽紛，還可以立即分享給朋友第一時間看到呢！

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