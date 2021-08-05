家居裝修｜一家三口6百呎花80萬裝修　簡約設計預留足夠儲物空間

要住得舒服，裝修一定要滿足到家人的要求。一家三口位於元朗采葉庭的單位，實用面積約658呎，3房2廳，花了近80萬將全屋大翻新。戶主夫婦非常鍾情巴洛克式設計，因此希望單位可以有一種帶有古典感覺的歐式風格；而兒子則喜歡現代感濃烈的型格設計，如何令兩者並存成為是次個案的最大挑戰。

(圖片由受訪者提供)



客飯廳簡約歐式設計

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單位的客飯廳設計偏向簡約的歐式設計。設計情報中心設計師舉例：「靠近玄關的組合櫃為利用玫瑰金色的金鋼邊框刻畫出花線線條，營造出歐陸式的感覺同時亦能滿足兒子希望單位擁有現代感的味道。金鋼邊框帶出型格氛圍，令設計上可以於古典與現代之間取得平衡。再配合鋼琴旁邊的金屬屏風，更為單位增添幾分優雅感覺。」

除了花線，歐式設計中雲石可以說是不可或缺的元素之一。設計師利用雲石於通往睡房的走廊位置做了一個圍框效果，不但能配合戶主夫婦鍾情的巴洛克式設計，亦有修飾走廊位置的效果。

主人房衣櫃充足可放大量衣物

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設計師特意在主人房的床背牆及天花都用上金色藝術漆，令到房間有一種如同置身於歐洲宮殿雍容莊嚴的氣派感。而主人房一旁的到頂白色衣櫃以花線設計再配以金色手把，貫徹單位的古典特色。打開衣櫃看到非常充裕的儲物空間，能掛能摺，足夠戶主放上大量衣物。床頭旁邊則有由衣櫃伸延出來的梳妝台，打開抽屜可以放到不少化妝品。梳妝檯的面積不少，更可同時讓戶主作處理文書之用。

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主人房套廁同樣使用暖色系配搭。水龍頭上方的鏡子可以打開，裡面的櫃子可放置備用的牙膏牙刷等洗滌用品。為了加強主人房套廁的燈光，設計師在鏡櫃下方造了一條燈槽，再配合旁邊的掛燈，讓主人房套廁非常光猛。

加入現代感滿足兒子要求

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踏入兒子房便會看到設計風格變為現代型格風。簡潔的設計配搭黑色玻璃衣櫃，床背的牆身油上橙玉色，設計符合兒子要求同時，睡房亦有充足的儲物量。

廚房、客房、客廟裝修圖片



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裝修詳情：

清拆及水電：$113,760

泥水及雜項：$156,885

油漆及傢俬：$528,153

總共：$798,798

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