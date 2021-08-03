家居裝修│40萬自行設計800呎三房新居　3孩媽媽：想有酒店咁舒服

為了貼近自己想法，同時節省成本，愈來愈多人嘗試自行設計家居。3孩媽媽Vi Vi近日搬入位於大埔白石角的新居，花了40萬進行裝修，更為每位孩子預備一組書枱、書櫃，以及專門收納動漫玩具的空間！



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偏好工業風 40萬打造三房兩廳

媽媽Vi Vi育有三名分別9、14及15歲的孩子，一家五口剛遷至位於大埔白石角，800呎的三房兩廳單位，入伙不足一個月。她於facebook「家居裝修分享谷」群組分享，全屋設計由自己一手包辦，一共耗時兩個半月。

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她在接受訪問時表示，自己偏好工業風、和風，其次是北歐風，裝修時尤其著重燈光效果。「浴室冇改過；客廳用返舊屋傢俬，特色牆係重點，房間想有酒店咁舒服。」房內的特色牆是她在Franc Franc買牆紙及牆花，再自己親手貼。廚房採用了開放式設計，惟她表示有頗多細節需要考慮。「因要明火煮食，開頭想做中島。開放式廚房亦怕煮食有油煙，同洗完啲碗碟比較礙眼。」

Vi Vi補充，大女與細女一間房，二仔則一個人一間房。「書枱、書櫃每人一組，要有玩具、動漫飾櫃位。兩個女一個櫃，每人佔一半，二仔就一大個櫃畀佢。細女放玩具；大女、二仔放動漫，我就要飾櫃位。」她指，連同自行購買的材料、燈、特色牆（不包括原有客廳、飯廳傢俬），一共花了四十多萬。

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細女親手繪製設計圖。（受訪者提供圖片）

飯廳改為多用途房間，更利用地台位置做鞋櫃。（FB「淘寶開心share」圖片）

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按圖即睇裝修前格局：

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裝修後：

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