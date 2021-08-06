高球一姐陳芷澄出戰東奧　讀屯門小學獲女拔招攬　赴美讀呢間大學

27歲「高球一姐」陳芷澄於高爾夫球世界賽事創下不少「香港第一」，今年更第二次代表香港出戰奧運。高爾夫球是貴族玩意？小時候家住屯門的她，曾明言不是出身富裕家庭。因優異的比賽成績，獲傳統名校拔萃女書院招攬，其後赴美升讀大學，「沒有高爾夫球的話，也不會有機會讀名校，甚至去美國。」



+ 11

8歲偷師自學 獲女拔垂青

陳芷澄於今日（6日）出戰東京奧運女子高爾夫球賽個人賽第3日賽事，打出低標準2桿的69桿，是三個比賽日中的最好成績，總排名上升7位，與印度、哥倫比亞及秘魯選手暫時並列第51位。

小時候的陳芷澄家住屯門，就讀聖公會蒙恩小學。她的父母皆是高爾夫球愛好者，3歲起便開始接觸高爾夫球運動。因住處附近有高爾夫球練習場，8歲時便報讀了興趣班，更在練習場教練所任教的青年班中偷聽自學。

+ 3

小學時的陳芷澄已嶄露頭角，於高爾夫球青少年及學界賽事中屢奪獎項，更獲得傳統名校拔萃女書院招攬入讀。14歲時，她開始代表香港參加國家級女子業餘隊際賽，同年暑假更獲得贊助商支持，到美國集訓一個月，並首次參與美國青少年業餘哥爾夫球錦標賽。她在接受《香港01》專訪時曾表示，「我的家境普通，沒有高爾夫球的話，也不會有機會讀名校甚至去美國。」

+ 14

赴美入讀大學 與何雁詩識於微時

18歲時，陳芷澄在港完成第一屆香港文憑試，及後獲美國南加州大學取錄，並獲全額獎學金。加入校隊後，她先後代表學校出戰多項賽事，包括在瑞士舉行的世界大學生高爾夫球錦標賽（WUC）等。2017年6月，她正式成為職業球手，同年12月，她在美國女子職業哥爾夫球巡迴賽資格賽（LPGA）排名第二，成功奪得2018年巡迴賽的參賽全卡，是首位獲參賽資格的香港球手。

前香港高爾夫球代表、藝人何雁詩與陳芷澄份屬好友，二人識於微時，並曾於2010年廣州亞運及2018年第4屆香港女子高爾夫球公開賽同場較量。陳芷澄曾公開表示，對方多年來一直支持自己，亦不時於社交平台上載雙方家人合照，見證彼此成長。

相關文章：蔡俊彥中小學讀喇沙再入讀港大會計系 中學曾獲校友曾俊華讚賞

蔡俊彥(後排右三)與曾俊華（後排右八）及其他喇沙書院校友合照。（香港政府新聞網圖片）

+ 33