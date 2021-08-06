蔡俊彥中小學讀喇沙再入讀港大會計系　中學曾獲校友曾俊華讚賞

東京奧運熱潮持續，其中香港劍擊隊由張家朗奪得一面金牌，香港男子劍擊隊亦在花劍團體賽得到第七名，成績優異。昨日（5日）香港男子劍擊隊於Instagram開直播暢談練習趣事，其中成員蔡俊彥邀請大學室友Mirror成員呂爵安一同直播，吸引3萬觀眾收看。

蔡俊彥出身名校喇沙小學、喇沙書院，並於港大會計系畢業，前財政司司長曾俊華曾在2014年公開大讚蔡俊彥aggressive，激情有餘：「他每次應戰都很認真應付，打起來亦旗鼓相當。」



蔡俊彥小學讀喇沙小學、中學直升上喇沙書院，他自四年級開始接觸劍擊，起初成績平平無奇，但到入讀喇沙書院後，表現急升，14歲那年更贏得亞青冠軍，2014年出戰南京青年奧運會，勇奪男花個人賽銀牌及洲際混合團體賽金牌。蔡俊彥最初並未想過要投入全職訓練，反而依照一般香港學生的升學路，入讀香港大學會計學系，打算先畢業再轉全職。但直至出戰世界盃等國際賽事，不時因體能不足導致落敗，終令他改變想法，於2018年2月轉為全職運動員。

中學曾獲校友曾俊華讚賞

蔡俊彥今屆首次參加奧運，以個人16強、團體第7總結。其實蔡俊彥過往成績都非常優異，2014年曾於青年奧運會奪得劍擊金牌和銀牌各一面，前財政司司長曾俊華當時亦發表網誌，大讚蔡俊彥是香港和母校喇沙書院之光。

「Ryan是一個頗有天分的劍手，加上是左撇子，在劍擊場上有先天優勢。但在喇沙劍隊中，大家對他的印象不是他的技巧，而是他的個性和超強的鬥心。」，曾俊華亦表示「Ryan的個性，有點像網球場上的「壞孩子」麥根萊－「唔輸得」、「包拗頸」、aggressive，激情有餘。」

蔡俊彥(後排右三)與曾俊華（後排右八）及其他喇沙書院校友合照。（香港政府新聞網圖片）

港大室友Edan爆讀書時嗜好

香港男子劍擊隊四名隊員已經完成東京奧運的賽事並已回港，正在接受隔離，早前他們在instagram開直播，隊友間互爆秘密。其中吳諾弘昨晚（5日）再度開直播，邀請了張小倫及蔡俊彥加入，蔡俊彥大學室友呂爵安（Edan）更有即時收睇，並獲劍擊隊邀請加入直播，吸引超過3萬名觀眾收看。

Edan表示正為《膠戰2》開工，偷偷地抽時間加入，膠戰Family亦有在旁為香港運動員打氣，歡呼「香港運動員加油」。直播中蔡俊彥被Edan被踢爆，以前住宿舍時最喜歡打麻雀及玩啤牌，有時亦會在房中練劍。

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Edan與蔡俊彥是大學室友，蔡俊彥奧運比賽後特別多謝Edan：「我之前有位大學好好嘅朋友喺鏡頭前面同我講加油，我頭先成個腦都係佢啲歌，咁我祝返佢嚟緊嘅票房大賣。」

其中一段電視訪問中，蔡俊彥隔空感謝大學好友，對象就是Edan。（電視截圖）

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張家朗－英華書院、林大輝中學

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吳諾弘－拔萃男書院

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江旻憓－英基沙田學院、美國史丹福大學

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佘繕妡－沙田學院、 美國聖母大學商學院

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連翊希－拔萃女書院、 香港大學

+ 22

朱嘉望－耀中國際學校、 香港大學