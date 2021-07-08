兒童身高｜長高關鍵靠「生長板」 籃球游泳再配合這個運動更有效…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-08 12:37

很多家長都會擔心自己的小孩長不高，催逼他們每日飲奶補鈣，其實除了飲食，運動對孩子長高也十分重要，為小朋友選擇運動時最重要是留意對「生長板」是否有利，只要能延長身體內的生長板，長高速度便會加快。

在生長板閉合前做增高運動

生長板是身體內的軟骨盤，它遍佈全身骨頭上下兩端，受生長激素刺激，不斷增生軟骨組織，並經鈣化後形成長而寬的硬骨，增加小朋友高度。

青春期過後生長板軟骨便會閉合，任何外來刺激都很難令它重新生長，因此應把握兒童和青少年時期給予外來刺激，多做彈跳性和帶氧運動，例如跳繩、籃球、跑步等。

大部分球類活動都要拉動全身肌肉和刺激生長板，有利增高。（unsplash）

雖說生長板是成長關鍵，但肌肉分佈和形態也會影響小朋友身形，除了籃球和游泳等運動以外，建議每天都讓小朋友做伸展和拉筋動作，除了作為運動前熱身，運動後紓緩肌肉痠痛外，亦可讓肌肉延展，具增高效果。

***按下圖即看影響小朋友長高因素***

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想小朋友過個有意義又好玩的暑期，最好當然是讓他們接觸大自然做運動，放電之餘強身健體，更有助增強自信和獨立能力！

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暑期增高之選 上山下海學做忍者

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