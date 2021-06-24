港媽淘寶茶桶讓小朋友斟水飲　半年後清洗驚見「鏽跡」恐影響健康

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

淘寶網的產品齊全，不少媽媽都喜歡在淘寶購買日常生活所需。有港媽早前就在淘寶買了一個茶桶，表示是用來裝凍水讓小朋友自行斟水飲。使用大半年後清洗，發現桶底出現鐵鏽色的污跡，感到非常震驚，又指坊間的珍珠奶茶店都在使用同類茶桶，擔憂影響健康。

港媽在淘寶網購入的保溫茶桶，售價大約人民幣88元至158元，視乎容量而定。這款茶桶裝有水龍頭，小朋友不用傾側茶桶就能自行斟水，十分安全。港媽買來盛載室溫水，一家大小都用來斟水飲用。

不過，她使用茶桶大半年後，清洗時發現底層有一圈疑似「鐵鏽」，擔心污跡會影響健康。網民則認為她使用這麼長時間才清洗是用家問題，而且污跡能夠抹走，似是水垢多於鐵鏽。

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假如水有「鐵鏽味」會影響健康嗎？

出現「鐵鏽味」的水大多與高溫水和電熱水煲有關。根據消委會發佈的文章指，在保持高溫的情況下，食水長時間與熱水煲接觸，食水中銻（antimony）、銅（copper）、錳（manganese）、鐵（iron）、鉛（lead）或鋅（zinc）等金屬物質的濃度較高，有機會令食水帶有「金屬」異味。不過一般正常情況下食水中的金屬物質含量都不會增加至危及健康的水平。

定期清潔水煲保健康

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