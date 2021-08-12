親子室內運動｜玩轉室內網球、滑雪、運動電競　落住雨都放到電

東京奧運剛完結，但全城運動熱潮已十分高漲，不少家長趁住暑假帶小朋友游水打波，可惜近日天氣不穩定，難免計劃被打亂。

今次編輯推介幾個室內運動場，下雨天都可打網球和滑雪，更有專業教練指導比賽級技巧！



全港首個室內泥地網球場

位於觀塘的ONE AFFINITY是香港首個室內泥地網球場，佔地五千呎，分為3個區域，分別是火山泥地網球場、健身訓練區和網球用品店。

全港首個室內泥地網球場登陸觀塘，以後下雨天都可以打網球啦！（王靜瑩攝）

One Affinity負責人Iris指出，硬地會加快球速，小朋友未必夠時間完成整套動作去撃球。（王靜瑩攝）

網球場分為硬地和泥地，前者因方便管理和成本低，目前香港所有公開網球場都採用硬地，但ONE AFFINITY負責人Iris指出：「泥地地面鬆軟，可降低球速，令運動員有足夠時間完成整套基本動作去擊球；更重要的是，它比硬地更卸力，減低對雙腳和膝蓋的負荷，保護到雙腳關節。」

兩個半泥地網球場用火山泥鋪成，配合Tennispot網球模擬器，用家可選擇不同的訓練模式，以及與電腦玩家對打，揮棒擊中迎面而來的網球，與室外打球無異！ONE AFFINITY還有駐場教練，指導正確和專業的網球姿勢和技巧，租場費用每半小時$230，場地最多可供4人使用，可免費借用網球拍和淋浴設施；由於場地有限，建議先提前預約！

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香港都有得學滑雪？

疫情襲港轉眼一年半，意味大部分人至少一年多沒有去旅行——既然無法出國滑雪，不如到北角Slope Infinity體驗滑雪滋味！Slope Infinity滑雪訓練中心設立大型模擬滑雪機，配上一系列真正的滑雪器材供借用，例如雪靴、滑雪桿、滑雪板等。

大家可選擇滑雪或滑雪板課程，由教練指導專業技術，每節課程為55分鐘，費用為$988（最多3人上課），雖然滑雪之旅遙遙無期，但大家仍可先在香港上堂，他日出國滑雪時更得心應手！

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結合電競與騎馬

馬術是奧運項目之一，但學騎馬費用高昂，也要學習照顧馬匹的技巧，對較年幼的小孩有一定難度，不如先試試結合電競的虛擬騎馬吧！

AME Stadium 運動電競館優惠門票新手體驗賽 - 單人任何日子 $126：任選 2 項 (每項可參與1次)：單車 / 拳擊 / 划艇 / 賽馬

AME運動電競館是全港首個融合「運動」與「電競」的場館，提供多個考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的自家研發運動電競設施，包括賽馬、單車、划艇、滑雪等運動，並可選擇個人賽或互相競賽，一邊鍛鍊體能邊促進親子關係，現時預約新手體驗賽只需$126便可任選兩個項目，二人同行更享低至85折優惠，適合一家大小嘗試刺激又安全的運動！

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：