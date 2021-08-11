暑假親子玩水好去處　灣仔放電嘉年華免費入場　新界都有得玩

夏日炎炎，帶小朋友趁暑假去玩水放電吧！除了海灘和泳池，本地還有不少水上樂園可以選擇，來個不一樣的玩水之旅，玩轉暑假！



放電嘉年華

灣仔海濱在8月15日起搖成變成中西區最大玩水樂園，入場免費！放電嘉年華夏水禮佔地3萬呎，一連 15日設立多個刺激好玩的玩水遊樂設施，未懂游泳的小朋友同樣可以參與！對於好動大膽的兒童來說，則以擒高擒低的「濕身障礙賽」及 刺激速度感十足的 「3D海盜水滑梯」最為吸引！部分遊戲更加需求團隊合作，識到朋友又要動腦筋，放電量十足！

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FLOW ACADEMY AQUA PARK

位於大埔滘的隱世地標白鷺湖互動中心，佔地3000平方米的水上運動競技場又回來了！整個水上競技場有七個主要的大型刺激充氣設施、約55件組件組合而成！除了又高又刺激的水上滑梯之外，還設有刺激Air Bag，一嘗花姐如何被彈上半再落水，十分好玩！

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盛夏森林

部分園區全日免費入場！設有深受歡迎的百米滑水梯，加上高拋滑梯、泰山吊索、森林之王障礙賽等；另外，全個水動樂園區定時噴水，將令你在炎夏中被水徹底包裹。除了玩水之外，和小朋友一起感受自然，享受場內美食，園內黃昏時段，更會搖身一變成為一個森林派對。

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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