親子好去處│荔枝角$55玩飄移賽車　試食出前一丁限定新菜式

暑假還有大半個，小朋友當然想玩到盡，全新室內五千呎遊樂基地PowerPlay Arena 登陸荔枝角D2 PLACE TWO，店內設有適合親子體驗的刺激飄移車及經典遊戲，夾公仔機及扭蛋機；適逢今年是即食麵誕生63周年，商場特設巨型打卡位及特色菜單，是出前一丁Fans必遊之地。



攝影:龔嘉盛

攝錄:余嘉文、許珞珩

剪接:李紫銘



飄移車+人氣遊戲

全新室內遊樂基地PowerPlay Arena 設有刺激好玩親子飄移車，及多款經典遊戲和夾公仔機及扭蛋機，店內亦設有特色餐廳提供小食及飲品，一過滿足吃喝玩樂之餘，家長亦都不需要頻撲。

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PowerPlay Arena 地址：長沙灣長順街15號D2 Place二期2樓

開放時間：1130-2130(星期日至四及公眾假期）│1130-2230（星期五至六及公眾假期前夕）

PowerPlay Arena為保障顧客及員工安全，定期消毒所有遊樂設備、於入場前為顧客量度體溫、提供酒精搓手液及即棄用品等措施。

放電一流 好玩體感遊戲



位於D2 Place 二期3 樓的全新區域The Battlefield室內遊樂基地全場分為3 個玩樂區，有講求速度和力量的競技遊戲、為團體而設的團體活動以及合家歡攤位遊戲。

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區域A 主打緊張刺激的動感遊戲，包括考驗反應的「眼明手快」、講求速度和力量的「超級笨豬跑」、需要在激光中穿梭的「暗黑潛行」，以及於外國十分流行的足球加桌球混合版「腳尖上的桌球」等等七項遊樂設施，每項遊戲都十分考驗玩家的身手敏捷度和靈活性。

The Battlefield

地址：D2 Place 二期 3 樓 306 至 30 8 號舖

營業時間：11:30 -21:30 （星期日至四及公眾假期 ）| 11:30- 22:30 （星期五 六及公眾假期前夕）

收費詳情：(平日)首30分鐘 HK$60/其後每30分鐘 HK$40

(週末及公眾假期) 首30分鐘 HK$80 其後每30分鐘 HK$60

入場後7大遊戲無限任玩，包場及團隊建設活動請向 PowerPlay Arena 查詢。

出前一丁巨型打卡位及特色菜單



今年正值即食麵誕生63周年，D2 Place夥拍日清食品，以6,363包出前一丁即食麵拼出巨型生日蛋糕，還有清仔清妹裝飾供大家拍照打卡。D2 Place指定餐飲商戶更推出期間限定特色菜單，以「出前一丁」為主要食材，製作出風味美食，惠顧指定菜式更可獲清仔便條紙或出前一丁原子筆。

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出前一丁巨型打卡位

活動日期：2021年7月31日至8月31日

時間：上午10時至晚上8時

地點：D2 Place二期地下The Garage

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