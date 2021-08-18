家居裝修｜屯門3房單位花78萬裝修　增各人空間滿足一家四口需要

隨着小朋友長大，私人空間可謂相當重要，因此不少條件許可的家庭都會考慮細屋換大屋，是次裝修個案的爸爸Nicky便是其中的例子。Nicky一家四口由舊屋搬進屯門的龍門居，在裝修上家人各有不同要求，尤其是兩名子女，兒子希望有空間直播打機；女兒則希望房間有「公主」的感覺。



即睇裝修前格局：

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配合Work from Home需要 大廳要有工作空間

爸爸Nicky與太太育有兩名子女，兒子今年15歲，女兒則8歲，因考慮到兩位小朋友開始長大，所以由舊居的2房單位，搬到新居三房單位，希望裝修後各自有自己的獨立空間。

在疫情下，太太有Work from Home的需要，希望有舒適廣闊的工作空間，因此大廳要放置工作枱，讓Nicky太太可以擺放衣車開班。主人房方面，以全地台為主，有大量收納空間放置Nicky太太的大量衣物。

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子女房間按各自喜歡的色系及風格設計

爸爸Nicky指，「哥哥喜歡淺藍簡約風，囡囡喜歡粉紅公主風，房間主要包含休息、收納及溫習空間。」其中，因哥哥年齡較大需要更多空間，因此想給他一間大房，可以拍打機LIVE；妹妹則希望有自己的小堡壘，可以在「城堡」中玩耍，因此她要求最重要有樓梯上去床，一嘗做公主滋味。

是次裝修合共花約78萬，爸爸Nicky指費用包括：「全爆、搭棚換全屋鋁窗、全屋傢俬、地磚、廚廁潔具、燈飾、冰島漆、西門子門鎖。」該單位約592呎，三房兩廁，整個裝修在三個月內完成。

即睇單位廚廁裝修：



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客飯廳簡約歐式設計

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主人房衣櫃充足可放大量衣物

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加入現代感滿足兒子要求

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廚房、客房、客廟裝修圖片

