家居實用技巧｜通渠要搵師傅上門又貴又麻煩　2招幫你慳番幾百蚊

編按：座廁淤塞是一個極其困擾的家居問題，試問在人有三急時座廁卻不能使用，怎教人不抓狂呢？以下節錄自《家居維修翻新50問》一書的內容，就教你自行解決座廁淤塞的方法，不妨參考。



座廁淤塞

緊急指數：😰😰😰😰😰

困難指數：🔧 🔧

座廁淤塞相片（紅出版授權使用）

座廁淤塞，多數跟自己的使用習慣有關。最常導致淤塞的原因，是使用水溶性低的廁紙。有時不是即時淤塞，而是日積月累造成。通廁所的原理，不外乎「推」和「抽」，具體來說有三個方法：

1. 大量沖水暴力鎮壓（不建議）



2. 用泵抽出廁紙撈走（建議）



3. 密封座廁沖水谷走（建議）



1是網路流傳的方法，以大量的水猛烈倒入座廁3-4次，手動製造沖力推走淤塞物，雖然可行，但會產生大量濺出污水的衛生問題，故不建議使用。2及3則是相對普遍且可行的方法，以下將會介紹流程。

座廁淤塞，常見2個解決方法：（按圖了解）

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解決座廁淤塞方法1：泵

準備工具：廁泵、手拉式廁所泵

1. 利用廁泵對準去水口向下壓緊，杆保持垂直的抽送（紅出版集團授權使用）

2. 撈走泵出雜物（紅出版集團授權使用）

3. 測試沖水（紅出版集團授權使用）

4. 如不成功，可改用更強力的手拉式廁泵，進行一樣的步驟（紅出版集團授權使用）

工具擂台：廁泵 VS 手拉式廁所泵 VS 高壓式廁泵

廁泵（紅出版集團授權使用）

廁泵

原理：泵出堵塞物

用法：對準去水口向下壓緊

售價：$10-20



手拉式廁所泵（紅出版集團授權使用）

手拉式廁所泵

原理：泵出堵塞物

用法：對準去水口上下抽動手把

售價：$50



高壓式廁泵（紅出版集團授權使用）

高壓式廁泵

原理：利用氣壓，衝擊堵塞物

用法：上下抽動手把以儲存氣壓，再對準去水口釋出氣壓

售價：$100-200



解決座廁淤塞方法2：通渠貼紙

準備工具：包裝綑膜／通渠貼紙

1. 撈走雜物（紅出版集團授權使用）

2. 利用包裝綑膜或通渠貼紙密封座廁（確保黏緊，無隙縫）（紅出版集團授權使用）

3. 利用沖水的氣壓把淤塞污物沖走（紅出版集團授權使用）

問問裝修佬：

1. 座廁經常淤塞，通常是甚麼原因？

答：如果經常淤塞，排除用家使用不水溶廁紙，或間中傾倒雜物落座廁的用家因素，很大機會跟喉路有關，有可能是座廁曾經大幅改位。

2. 氣泵和專業氣泵的分別是甚麼？

答：使用氣泵進行抽送必須整個氣泵抽出，力度較弱；專業氣泵能夠在泵咀緊貼廁所洞的情況下利用手柄進行推拉，力度較強。

3. 密封座廁的專用產品是甚麼？可以用保鮮紙嗎？

答：可以搜尋「通渠貼紙」或「貼廁泵」。千萬不可以用保鮮紙，一定貼不穩固，會漏氣，也有用家試過使用膠紙，失敗數次後才成功。

專業指導：一級水喉匠李俊輝先生

延伸知識：裝修佬提提你

有些人會認為自行通渠不衛生，寧願找師傅。一般通渠費由數百元起，但若適逢節日和深夜，費用可能會幾倍起跳！

所以不妨配備一些簡便的通渠工具在家中，有問題時先自行DIY試驗吧。

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（紅出版集團授權使用）

書名：《家居維修翻新50問》

作者：

陳以璇，裝修佬編輯，進入自立生活後，邂逅了電批、油壓鑽、玻璃膠、水喉膠布、拎通等摯友，熱衷於用一雙手改善及美化家居；

鄧世民，裝修學院校長，2014年創立裝修中伏大全（裝修學院）Facebook專頁，追蹤人數超過7萬人；

裝修佬，IT初創公司，香港網流量第一裝修服務平台，業務包括裝修配對、裝修MALL、裝修學院、裝修電視等



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】