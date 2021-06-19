家居危機│小朋友玩具成細菌溫床　呢6樣嘢竟比廁所板污糟

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-06-19 12:30

受到疫情影響，人人都變得關注衛生，不但會經常塗抹酒精消毒搓手液，亦會勤加清潔家居。不過，有外國研究指出，小朋友的玩具是家中的細菌溫床，甚至污糟過廁板！家長記得清潔家居的同時，亦需用正確方法清潔小朋友的玩具。

按圖即睇家中物品的細菌含量：

外國一項研究指出，小朋友常接觸的玩具，包括遊戲機手掣、毛公仔、小膠鴨等等都含有大量細菌，當中遊戲機手掣所含的細菌是是廁所板的五倍！如果家中有放在戶外的兒童彈床，研究顯示每一百平方厘米便有六十四萬個細菌，是廁板細菌量的四百倍！而80％的毛公仔帶有有害細菌，當中約四分一的玩具更被驗出糞便內常見的大腸桿菌。

小朋友的玩具含有大量細菌（unplash）

比廁所板更髒

另外，香港兒童健康基金曾發表的報告亦指出，幼兒枕頭、玩具、遙控器等幼童容易接觸的物品，其含菌量約為200至2,000萬個，而廁所板含菌量僅介乎20至200萬個，可見這些物品比起廁所板更加骯髒！其中幼兒枕頭及玩具的含菌量，則分別是廁所板的兩倍及三倍。

對於不同材質的玩具，例如硬塑料、金屬或橡膠等等，我們可以使用不同的方法清潔。不過在詳細講解不同材質對應清室方法前，家長應該注意要使用專門為小朋友玩具設計的清潔劑或嬰兒衣物洗衣液，因為市面上常見的清潔劑多數採用以化學方法殺菌消毒，除了會對玩具本身造成損傷，小朋友誤將玩具放入口有機會損傷胃腸道，或接觸玩具導致皮膚過敏。

即睇7類玩具清潔方法：

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