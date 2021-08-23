孫慧雪楊潮凱仔女學跳舞劍撃　從不催谷多陪伴　揀學校最緊要…

不少星二代都多才多藝，到底是父母有意栽培，還是遺傳自父母？孫慧雪囝囝Riley和楊潮凱囡囡Catherine年僅4歲，卻喜歡跳舞、游水，Catherine甚至試玩最近大熱的劍撃，而兩位星爸媽卻說，不催谷、放手讓小朋友試玩自己喜歡的事才是重點？



39歲的孫慧雪多棲發展，在事業上獨當一面，一講起囝囝Riley就笑逐顏開，熱切分享與囝囝相處的種種。（黃舒慧攝）

孫慧雪囝囝抗拒zoom上課 原因居然超可愛

早前孫慧雪與楊潮凱擔任「01親子最愛生活品牌大獎2021」頒獎典禮嘉賓，兩人都不約而同地認為育兒最重要是多陪伴和溝通，比如上年疫情爆發，學校剛開始改用zoom上課時，孫慧雪囝囝Riley跟很多小朋友一樣都抗拒用zoom，孫慧雪便每日花時間了解他的想法。

孫慧雪囝囝Riley今年4歲。(snow711@IG)

起初囝囝都唔肯講點解唔想上堂，但我每日就不停問，直到有日佢終於話『覺得老師唔愛我先唔畀我返學』 孫慧雪

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想不到Riley不願zoom上課的原因竟如此可愛，孫慧雪的解決方法更是創意滿分——「我打電話畀老師，請老師同囝囝講『我好愛你』，於是佢就肯用zoom上堂喇。」

孫慧雪認為湊小朋友必須花時間心機了解他們的想法，讓他們抒發自己的情緒和感受，說到這裡新手爸爸楊潮凱也表示認同，更笑言自己像「唐僧」：「我成日會問囡囡有咩諗法：點解要咁做，點解唔做第二樣……」他解釋由「問」的過程中可了解囡囡Catherine，也讓女兒知道自己的想法，促進親子溝通。

兩人不約而同地認為，育兒最重要是多溝通和陪伴。（黃舒慧攝）

Catherine似足運動型爸楊潮凱 劍撃游水溜冰樣樣掂

Catherine還未滿4歲，已經學游泳、溜冰，甚至試玩劍撃，最近更可在水底閉氣8秒，遺傳到爸爸楊潮凱的體育細胞！楊潮凱指出這些活動都是女兒想玩想試，他則不會逼迫女兒上興趣班。「因為我細個畀阿爸阿媽逼得多，愈逼我就愈唔想做，所以我就知道逼係唔work嘅，最緊要係畀小朋友自己探索。」楊潮凱又談及囡囡的教育。

我覺得啟發小朋友思維、令佢哋自發學習更加重要，最緊要係陪伴多啲，同佢哋一齊玩多啲。 楊潮凱

楊潮凱囡囡Catherine不到4歲，已經可在水底閉氣8秒，因此楊潮凱帶她到海洋公園遊玩當獎勵！（hoi1213@IG）

楊潮凱憶述自己小時候被父母逼迫，知道這種方式行不通。（黃舒慧攝）

至於孫慧雪囝囝Riley則對音樂藝術較有興趣和天份，他自己選擇學習打鼓和跳舞，回家後便跟媽媽一起跳舞！孫慧雪表示自己也是不會催谷學習、放任讓孩子嘗試新事物的父母：「我無幫佢報面試班，揀學校嘅話我好睇德育，老師有無愛心、小朋友識唔識關心人等，好似我囝囝間幼稚園就好好，佢哋高班要煮嘢食畀低班小朋友。」

雖然孫慧雪和楊潮凱都工作繁忙，但一放假就將全部時間交給仔女，一來是小朋友確實需要很多時間陪伴，二來是兩位都大呼這個年紀的小朋友最「黐身」：「真係唔想佢大得咁快呀！」

星級新手父母孫慧雪和楊潮凱。（黃舒慧攝）

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