親子好去處｜八大商場附設免費遊樂場　有長滑梯韆鞦嬉水設施

炎炎夏日，不少家長只想留在有冷氣的地方活動，但小朋友總不能只陪大人逛商場，對他們來說一點也不好玩。為了滿足家長和小朋友需要，不少商場其實也有免費的遊樂場供小朋友放電，家長可在一旁等小朋友，玩完便入商場繼續「嘆冷氣」，對家長來說最輕鬆不過。



*部分遊樂場因疫情實施人流限制需拎籌號，開放時間及設施也會隨時變動，家長可自行查詢有關商場確保不會白行一趟。

新界區：

愉景新城 - 鯨魚花園

鯨魚花園是個免費的半戶外遊樂場，其中亦以15米長的木製鯨魚最吸引小朋友！小朋友可以進入鯨魚「體內」遊玩，亦可以爬上鯨魚身上玩滑梯。公園內亦有適合幼兒的長頸鹿滑梯，亦有氹氹轉、打擊樂器區 、攀爬架等等。

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荃灣廣場 - 太空樂園

荃灣廣場的五樓戶外平台花園有約23,000平方呎，以太空為主題打造了一個大型兒童遊樂場，因此不少設施都加入星球、太空船等等的太空元素，無論玩樂還是打卡拍照都一流。

新都會廣場 - 歷奇公園

新都會歷奇公園的大型遊樂設施以巨型蔬菜作主題，滑梯以茄子、青椒、南瓜外型打造。佔地逾萬平方呎的歷奇公園還有繩網、平衡橋等常見設施外，更有親子健身運動充電設施，深受家長歡迎。

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YOHO MALL - 遊樂場及兒童天地

YOHO MALL專為小朋友而設的遊樂場及兒童天地有很多色彩繽紛的遊樂設施，讓小朋友周圍「爬上爬落」！

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九龍區：

K11 MUSEA - Bohemian Garden

Bohemian Garden適合各年齡層的訪客在此探索。低層設有由 Bohemian Hexagons 遮蔭的戶外用餐空間，高層則有小朋友最喜歡大草坪，還有以孔雀為主題的遊樂場中攀爬、跳耀，而6米高的孔雀滑梯是必玩項目！

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MOKO新世紀廣場 - 戶外兒童遊樂場

MOKO新世紀廣場的兒童遊樂場空間充足，很適合小朋友跑跳放電。設施方面，由滑梯、韆鞦、跳飛機等都應有盡有，同一層商場內亦設有育嬰室、洗手間，非常方便。

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慈雲山中心 - 歷奇樂園

慈雲山中心5樓的歷奇樂園設長滑梯、繩網、嬉水設備等，由於樂園規定必須脫鞋遊玩，因此要小心地墊燙腳，建議帶備襪子。由於有嬉水設施，除了帶備小朋友的更替衣物外，建議多戴幾個備用口罩，因為園內規定必須配戴口罩遊玩。

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港島區：

山頂廣場 - 兒童遊樂場

與其他地方不同，出發上山頂坐纜車已經是一個不錯的親子活動，到達山頂廣場後亦有免費的遊樂場等着小朋友！平日人流不多，滑梯、攀爬設施都足夠，遊樂場附近有一些座位，可以給家長休息。

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按圖即睇東啟德公園的設施：