隔代爆旋陀螺比賽│孫仔帶外婆一同參與　婆婆：玩陀螺好過打麻雀

撰文：許珞珩
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爆旋陀螺有公開比賽並不是新鮮事，但玩到孫仔孫女要帶上公公婆婆或爺爺嫲嫲一起參賽絕對是第一次。今個暑假，就有30對隔代二人組合，聚首一堂參加爆旋陀螺公開賽，在一小時之內重覆又重覆「Three Two One Go Shoot」，少一點魄力都不行。
攝影：龔嘉盛

市區重建局於裕民坊YM2的舉行全港首個爆旋陀螺名為「耆趣童樂雙人賽」，讓孫仔孫女反轉教導爺爺嫲嫲、公公婆婆大玩陀螺對戰，打破跨代隔膜。參賽者之一的譚亦峻(Hanson)過往也參加過其他公開陀螺賽事，但今次是首次與同婆婆劉秀珍(Jenny)組隊出賽，由於還有弟弟譚傲峰(Karson)，所以劉秀珍要一人擔任兩次參賽者出戰。

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婆婆跟孫仔學玩陀螺

比賽規則是6-13歲小朋友要與爺爺嫲嫲、公公婆婆一同組隊參賽，以「三盤兩勝」賽制進行，現場共約30對隔代隊伍。過往在家中已被兩個孫仔「訓練有素」的劉婆婆笑言輸贏不重要，可以跟他們出來見見世面更重要，她笑說以前有打麻雀，但現在雀友們都湊孫為樂，沒人打牌，便轉跟孫仔學玩陀螺，一樣開心。「現在的小朋友喜歡留在家玩，也沒有地方打麻雀了，我體能也沒以前那麼好，要陪他們踩單車就沒本事了，游水、散步玩陀螺還可以。」

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由於父母要工作，哥哥譚亦峻出世後便由婆婆主力照顧，並一直住在同一屋簷下，無論上學、去興趣班、假日遊玩、甚至出國旅行、到馬來西亞參加跆拳道比賽均陪伴在側，因此關係十分親密。後來弟弟譚傲峰出世後，媽媽辭職當起全職家庭主婦，一家四口亦與婆婆一起居住，其中的原因是哥哥堅持不願意與婆婆分離。

「看到女兒結婚大肚生仔，很多事情都不懂，所以幫幫他們。Hanson高班時，女兒又有了Karson，因為我都跟不Hanson上小學的功課，女兒決定辭職自己湊兩個孩子，我不想跟社會脫節，於是去返工，但放工放假都忍不住陪小朋友。」劉婆婆說。

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重視孩子品格

劉婆婆不單是照顧者，更是身教者，她很重視兩位孫仔的品格，從小教導他們要有禮貌，懂得禮讓，要以平常心看得失成敗。有次兩兄弟第一次爆旋陀螺對戰，哥哥因輸了比賽和弟弟產生爭拗而大發脾氣，劉婆婆沒有責備他們，反而很有耐性地了解來龍去脈，她自己也笑言對住兩粒孫寬容度很大。

「湊孫同湊女心態大不同，湊女可以嚴，湊孫可以寬，而且這一代人的確比上一代醒目好多，他們都醒目過媽媽，讀書、接觸的科技都先進好多，媽媽那有如此快接觸電腦，時代不同了，不過我以前都有陪個女玩四驅車。」

劉婆婆回想Hanson小學時，因為電視播住爆旋陀螺的卡通片，知道孫仔喜歡，縱使價錢不便宜，也買了第一個陀螺給他，「之後發現只得他一個玩很悶，於是再買多一隻與他一起研究，陀螺好多花款，我到現時都不知道如何砌出「勁」陀螺，個孫砌給我，我跟住321Shoot出來。」

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向店員請教玩爆旋陀螺秘訣

劉婆婆更為他們詢問玩具店員工玩爆旋陀螺的秘訣，好讓自己能夠成為孫仔們爆旋陀螺的玩伴，讓孫仔們有更好的遊戲體驗。她說：「今日來參加比賽我都好愕然，我以為自己陪個孫玩，原來好多人都好偉大，沒想過那麼多公公婆婆、爺爺嫲嫲都會出來比賽。」

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市區重建局物業及土地總監藍志光先生表示：「很開心今次市區重建局能夠舉辦首個爆旋陀螺裕民盃，為區內帶來富動感、熱鬧的夏日暑期活動，凝聚社區內大人與小朋友一同參與，加深人與人之間連繫，滿滿人情味。這個組合將小朋友玩樂興趣逆向傳承予祖父祖母，藉此深化祖孫親密關係，促進跨代共融。」

不講不知，原來長者玩陀螺好處多多，通過每次拉動爆旋陀螺發射器時，也有助長者增加手部、肢體及腰部運動，從而有效鍛練及增強相關肌肉。透過不同零件的配搭，形成不同的攻擊及防守效果，在思考對戰策略過程中更有助鍛鍊腦筋抗衰老。

《爆旋陀螺 擊爆戰魂．DB香港裕民盃2021》活動內容：
日期：即日起至8月29日逢星期六、日
舉行時間：12nn – 9pm
地點：觀塘協和街33號裕民坊YM2一樓中庭
餘下賽事包括:「紅白賽」、「3人對戰賽」、「DB陀螺盤對戰賽」、「公開賽」及「單人賽」等。*情請參閱《T CLUB》Facebook專頁

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