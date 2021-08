隔代爆旋陀螺比賽│孫仔帶外婆一同參與　婆婆：玩陀螺好過打麻雀

爆旋陀螺有公開比賽並不是新鮮事,但玩到孫仔孫女要帶上公公婆婆或爺爺嫲嫲一起參賽絕對是第一次。今個暑假,就有30對隔代二人組合,聚首一堂參加爆旋陀螺公開賽,在一小時之內重覆又重覆「Three Two One Go Shoot」,少一點魄力都不行。

攝影:龔嘉盛



市區重建局於裕民坊YM2的舉行全港首個爆旋陀螺名為「耆趣童樂雙人賽」,讓孫仔孫女反轉教導爺爺嫲嫲、公公婆婆大玩陀螺對戰,打破跨代隔膜。參賽者之一的譚亦峻(Hanson)過往也參加過其他公開陀螺賽事,但今次是首次與同婆婆劉秀珍(Jenny)組隊出賽,由於還有弟弟譚傲峰(Karson),所以劉秀珍要一人擔任兩次參賽者出戰。

婆婆跟孫仔學玩陀螺

比賽規則是6-13歲小朋友要與爺爺嫲嫲、公公婆婆一同組隊參賽,以「三盤兩勝」賽制進行,現場共約30對隔代隊伍。過往在家中已被兩個孫仔「訓練有素」的劉婆婆笑言輸贏不重要,可以跟他們出來見見世面更重要,她笑說以前有打麻雀,但現在雀友們都湊孫為樂,沒人打牌,便轉跟孫仔學玩陀螺,一樣開心。「現在的小朋友喜歡留在家玩,也沒有地方打麻雀了,我體能也沒以前那麼好,要陪他們踩單車就沒本事了,游水、散步玩陀螺還可以。」

由於父母要工作,哥哥譚亦峻出世後便由婆婆主力照顧,並一直住在同一屋簷下,無論上學、去興趣班、假日遊玩、甚至出國旅行、到馬來西亞參加跆拳道比賽均陪伴在側,因此關係十分親密。後來弟弟譚傲峰出世後,媽媽辭職當起全職家庭主婦,一家四口亦與婆婆一起居住,其中的原因是哥哥堅持不願意與婆婆分離。

「看到女兒結婚大肚生仔,很多事情都不懂,所以幫幫他們。Hanson高班時,女兒又有了Karson,因為我都跟不Hanson上小學的功課,女兒決定辭職自己湊兩個孩子,我不想跟社會脫節,於是去返工,但放工放假都忍不住陪小朋友。」劉婆婆說。

重視孩子品格

劉婆婆不單是照顧者,更是身教者,她很重視兩位孫仔的品格,從小教導他們要有禮貌,懂得禮讓,要以平常心看得失成敗。有次兩兄弟第一次爆旋陀螺對戰,哥哥因輸了比賽和弟弟產生爭拗而大發脾氣,劉婆婆沒有責備他們,反而很有耐性地了解來龍去脈,她自己也笑言對住兩粒孫寬容度很大。

「湊孫同湊女心態大不同,湊女可以嚴,湊孫可以寬,而且這一代人的確比上一代醒目好多,他們都醒目過媽媽,讀書、接觸的科技都先進好多,媽媽那有如此快接觸電腦,時代不同了,不過我以前都有陪個女玩四驅車。」

劉婆婆回想Hanson小學時,因為電視播住爆旋陀螺的卡通片,知道孫仔喜歡,縱使價錢不便宜,也買了第一個陀螺給他,「之後發現只得他一個玩很悶,於是再買多一隻與他一起研究,陀螺好多花款,我到現時都不知道如何砌出「勁」陀螺,個孫砌給我,我跟住321Shoot出來。」

向店員請教玩爆旋陀螺秘訣

劉婆婆更為他們詢問玩具店員工玩爆旋陀螺的秘訣,好讓自己能夠成為孫仔們爆旋陀螺的玩伴,讓孫仔們有更好的遊戲體驗。她說:「今日來參加比賽我都好愕然,我以為自己陪個孫玩,原來好多人都好偉大,沒想過那麼多公公婆婆、爺爺嫲嫲都會出來比賽。」

市區重建局物業及土地總監藍志光先生表示:「很開心今次市區重建局能夠舉辦首個爆旋陀螺裕民盃,為區內帶來富動感、熱鬧的夏日暑期活動,凝聚社區內大人與小朋友一同參與,加深人與人之間連繫,滿滿人情味。這個組合將小朋友玩樂興趣逆向傳承予祖父祖母,藉此深化祖孫親密關係,促進跨代共融。」

不講不知,原來長者玩陀螺好處多多,通過每次拉動爆旋陀螺發射器時,也有助長者增加手部、肢體及腰部運動,從而有效鍛練及增強相關肌肉。透過不同零件的配搭,形成不同的攻擊及防守效果,在思考對戰策略過程中更有助鍛鍊腦筋抗衰老。

《爆旋陀螺 擊爆戰魂.DB香港裕民盃2021》活動內容:

日期:即日起至8月29日逢星期六、日

舉行時間:12nn – 9pm

地點:觀塘協和街33號裕民坊YM2一樓中庭

餘下賽事包括:「紅白賽」、「3人對戰賽」、「DB陀螺盤對戰賽」、「公開賽」及「單人賽」等。*情請參閱《T CLUB》Facebook專頁



