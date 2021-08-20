親子好去處│3百件懷舊玩具免費睇　了解父母年代玩具學會珍惜

椰菜娃娃、西瓜波、鐵皮機械人、鐵皮車、木製棋……是多少家長童年時夢寐以求想我的玩具?昔日的環境，未必每個家庭都可以滿足到小朋友對玩具的渴望，所以那些年，我們對特別珍惜每個玩具。非牟利社企「玩具樂園」一連四日在旺角舉行展出超過三百件有20-40年歷史的懷舊玩具展，家長可以趁機會懷緬一下自己的童年回憶之餘，亦可以帶小朋友認識舊時代的玩具及變化，學習愛惜玩具。

攝影：羅國輝



「斷捨離‧懷舊玩具展」以展出由市民斷捨離出來或公司結業後，所回收得來的三百件懷舊玩具，玩具超過20-40年歷史，但仍然保存良好，操作正常，負責人Dave Kwok表示今次是首次舉辦懷舊玩具展，希望透過展覽宣揚環保意識，他說：「不要的玩具是可以回收、可以捐贈，今次小朋友可以看到原來有哥哥姐姐，將幾十年前的玩具都可以保存得好好，希望現在的小朋友可以珍惜愛惜玩具，不要隨便玩爛，玩完要執好，保存得好。」

有人認得Dave手上的是甚麼嗎?

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望父母與子女齊反思

今次展覽與環保基金協辦，主題是「懷舊」，Dave 希望讓大人小朋友反思一下，究竟物質對自己的意義是什麼？他說:「展覽中有部分玩具是遺物，原來人死後，是萬般帶不走，以前買的玩具全部都留在家，好像1976年的Little twin stars衣車玩具，物主保留得好好，這是一位女兒將去世媽媽的珍藏品捐出來。有次上門回收一個捐贈者的舊超合金玩具，看到屋內有位婆婆在哭，原來那是物主的婆婆，玩具是屬於過身的孫兒。」

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Dave坦然在回收舊玩具時感受良多，「玩具過往我都常聽人說『帶唔走』，但當你親身去到現場看到，看到人死後是沒有一件可以帶得走，就真正體驗出什麼叫『帶唔走』，所以我自己看得好開，我一直都好少買東西給自己。」

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「有些玩具是公司結業，跟我們表示如果我們不回收，這批玩具也是準備丟掉，所以你可以當它們是垃圾，但其實背後讓有歷史價值、觀賞價值及教育價值，成為一件有意義的事。」

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對於很多人喜歡儲波鞋、手袋、錶，Dave此認為今次是好機會令人反思一下，物質的意義。「 Dave表示可於透過Facebook及電話Whatsapp，傳送想捐出的玩具照片，我們會覺得適合便會回收，再將這些物件轉贈予基層家庭、NGO、當中如果收到懷舊玩具，就會用貨倉儲起，留長展覽展出，具有教育意義，無論是大人或小朋友，都會好開心。」

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小朋友可即場參加場內設置的「砌出個未來」活動，用積木砌出香港的高樓大廈。(圖片由受訪者提供)

【斷捨離●懷舊玩具展】



日期及時間：20/8-22/8 (星期五至日) 11:00am-9:30pm；

23/8 (星期一) 11:00am-4:00pm



地點：旺角上海街618號地下- 活動空間(旺角港鐵站A2出口行2分鐘)



費用：免費入場



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