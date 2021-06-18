插班叩門面試問答題必講3件事　做好3個預備工夫助小朋友有好表現

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-18 12:37

直私小一入學開始接受報名，不少名校也正接受插班生報名，也有不少學生準備赴海外升學，學生在學習路上一直迎接大大小小的面試。教育專家認為家長在面試前灌輸太多資訊給小朋友，反而會令他臨場感到混亂，不如只準備百搭的4個答案，再做好3個準備工夫，讓他們輕鬆完成面試。

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很多父母為了孩子的學業前途都絞盡腦汁、疲於奔命，不過「臨門一腳」的面試偏偏只能靠孩子獨自面對，結果令家長更為緊張，拼命為孩子做充足的準備。擁有牛津大學學士、香港教育碩士學位，並有10年教育經驗的馬賢慧（Jennifer）曾教導不少學生應付海外升學面試，認為讓孩子輕鬆通過面試的第一步是「從心而發」。

預備工夫第一步：從心而發

Jennifer指很多家長都熱衷為小朋友張羅，但學生本人卻不明白為甚麼要面對眾多的面試，自然對準備工夫和面試過程也不夠投入。她建議父母在為小朋友挑選學校之後，可以抽時間和小朋友實地視察，或上網用圖片、影片向學生介紹學校，吸引他們的興趣，令他們更有動力一同努力。

父母可事先和小朋友在網上認識學校。(photo-ac)

預備工夫第二步：減低緊張感

Jennifer指，學生在面試之中常見的困難不外乎3個問題：內容不足、害怕陌生人、感到緊張，而「緊張」往往也和家長的心態息息相關。「有啲家長好明顯，當日好沉默、衣著又特別唔同，小朋友會感受到。」她說。因此，家長可以先調整自己的心情，再和小朋友共同面對。

如果小朋友比較怕生，在陌生的環境和陌生人一起需要很多時間熱物，偏偏面試時間只有短短十數分鐘，讓小朋友未能發揮最佳表現。Jennifer建議家長從小讓小朋友多接觸不同的環境和人，「例如參加唔同嘅班試堂，試吓接觸其他小朋友、外國人，等佢可以同其他人都自然傾到偈」，將接觸陌生人納入小朋友的日常生活之中，減低面試時的緊張感。

嘗試參加試堂，和不同的小朋友接觸。（Photo-ac）

預備工夫第三步：準備自我介紹

很多面試的第一個環節就是自我介紹，Jennifer表示自我介紹即使「罐頭式」也不要緊，因為很多時是視在熱身的環節，但家長和小朋友也可以為這部分加入個人特色。「例如好多小朋友會講興趣係閱讀，可以講例如我特別鍾意講埃及嘅書，咁就算篇文改咗人哋個名就唔得喇，因為有個人特色。」她說。

面試前練習題目和回答，但避免小朋友對回答感到厭惡。（Photo-ac）

準備太多答案 反累孩子感迷惘

成功過了自我介紹後，就到了問答環節。很多家長都擔心小朋友不懂回答，會要求孩子背誦很多答案。不過，Jennifer認為小朋友腦袋有太多資訊時，反而未必能立即找出答案。她建議只需準備3項答案：

1. 有關學術的

2. 有關個人興趣的

3. 有關個人才能的

而以上的答案都盡量有關所選的學校特質。Jennifer解釋，很多家長都不免墮入了一個迷思：我子女很優秀，學校就會收他們。學生優秀固然吸引學校，但每間學校也有一些教育方針和特質，假如在面試時提及，會更顯出家長和學生的誠意。「所以喺個人才能方面，可以講學生具有領導才能、勇敢，或者有運動才能都可以，最後說明呢啲特質好配合學校方針，所以好希望入到呢間學校。」

遇上不懂回答的問題怎樣辦？

Jennifer認為在面試中遇上不懂回答的問題是很常見，「即使我喺牛津大學嘅面試，都有問題唔識答」。

她教路，年紀較小的學生可以說：「我未學到，可唔可以講多啲畀我聽？」而中學或以上的學生則可以嘗試用反問才「套料」：「呢個問題係咪指……？／Do you mean...?」從面試官的回答之中收窄答案的範疇，推敲答案。

ARCH Education創辦人馬賢慧。

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