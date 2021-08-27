開學｜LEGO、SANRIO、SPI書包食物袋文具特價　原子筆最平1蚊1支

轉眼間暑假快要結束，小朋友快要重新穿上校服，收拾心情上學。有不少百貨公司現正舉行開學展，以優惠價發售開學需要用到的文具、筆袋、書包等等，各位媽媽們記得趁暑假最後一周逛逛，為孩子準備好新物品迎接新學年！



書包

每年開學，小朋友都喜歡選購新書包上學去。除了近期大熱的卡通圖案之外，部分書包也加入了護脊元素，保護學生的脊椎。不少書包品牌例如SPI、Smiggle、Sanrio或Lego都有減價，價格由$188至$900以上，尺寸上也有不同選擇，按圖即睇精選書包：

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筆袋、食物袋

「工欲善其事，必先利其器」！要在新學期上進學習，不少得要添置小朋友喜歡的卡通筆袋和食物袋，讓他們在學習之中都擁有好心情！這些產品都有減價，最啱小朋友新學年使用！按圖即睇精選筆袋、食物袋：

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文具

文具亦是開學必備用品，除了基本的原子筆、間尺外，顏色筆亦不可或缺！小朋友經常弄不見的原子筆、擦子膠最平只是$1及$3起，媽媽趁現在多多準備，以備小朋友不時之需！按圖即睇精選文具：

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書籍

另外，不少書籍都有減價，讓小朋友在課堂以外時間閱讀，包括小說、繪本，甚至補充練習。按圖即睇精書籍：

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