興趣班｜陳凱琳兒子暑假上繪畫班　吳若希女兒暑期班竟然解剖墨魚

不少星二代都有上興趣班，興趣班類型應有盡有。早前陳凱琳上載囝囝Rafa參加繪畫班，體驗創意藝術，吳若希囝囝亦有參加同類藝術興趣班，而囡囡更加參加了科學興趣班，嘗試解剖墨魚。除了文藝興趣班，亦有很多星二代參加運動興趣班，培養全新興趣。



早前陳凱琳上載囝囝Rafa參加創意繪畫班的片段，只見陳凱琳陪著Rafa用手繪畫和唱歌，陳凱琳更表示這是囝囝最喜歡的活動之一。陳凱琳囝囝Rafa 參加的暑期興趣班為Kids’ Gallery的Art Jamming & Musical Theatre，這校設有多間分校，其中位於九龍塘的總校最大，亦設有多種常規興趣班，按照不同年齡層有不同班別，讓小朋友以遊戲為基礎的感官探索滿足好奇心，享受觸覺和視覺感官體驗。

而吳若希囝囝都有參加同類藝術興趣班，囝囝Kylian就用手沾上顏料繪畫，吳若希更加表示「在職媽媽最喜歡做的事，應該就是有時間陪小孩子探索不同的事⋯之餘，而不需要清潔～ 🤣🤣參加playgroup任他自由發揮（當然不要把顏料放嘴巴裏就OK），任意發展你的感官吧！」Kylian參加興趣班為MAGART內的messy play，讓小朋友被動性的工具，變得主動、自主、自由探索。

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吳若希囡囡Giselle 則參加了Little Scientists Edu舉辦的「小小科學超人」興趣班，其中一節課便是教他們解剖墨魚！除了可以認識墨魚的不同部位，包括眼睛、嘴巴、背骨、足部及其吸盤、漏斗（墨汁排出的通道）之外，還會請小朋友感謝墨魚，讓小朋友明白因為有它的身體才令小朋友有這次的解剖學習機會，教小朋友即使墨魚已失去生命，都能夠表示對佢地的尊重「小小科學超人」為2至10歲的兒童提供綜合科學課程，先以故事去探索理論與概念，再結合八大科學範疇的知識幫助故事中的小動物解決問題。

吳若希囡囡Giselle 則參加了科學興趣班，其中一節課便是教他們解剖墨魚！（ig：jinnyngfamily）

其實亦有不少星二代學習藝術類型的興趣班，例如陳小春囝囝Jasper和黎諾懿囝囝小春雞等等都有學琴。按圖即睇星二代參加了那些文藝類興趣班：

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張家朗在個人花劍為香港勇奪金牌，讓劍擊這項運動一下子成為熱門運動，不少星媽星爸紛紛曬出小朋友學習劍擊的照片。徐子淇細仔李建熹、諸葛紫歧大仔、Bob 林盛斌細仔等都有學習劍擊。

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而今年首次成為奧運項目的滑板亦很受星二代歡迎，朱薰的一對仔女和張智霖囝囝張慕童都有學滑板，而李嘉欣囝囝則學習高爾夫球。按圖即睇星二代參加了那些運動興趣班：

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