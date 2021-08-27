開學│專家教玩一個遊戲讓孩子更快適應小一　調整身心無懼開學

還有不足一星期就是開學的大日子，對於今年升小學一年班的學生來說，由幼稚園進入小學，無論是學校環境、學習要求、社交圈子、自我照顧及生活方式都會有很大轉變，對家長及孩子也是新挑戰。兒童發展及升學專家Ken Sir建議家長在子女上學前及上學初期做足準備，並且可以利用一項遊戲來令小朋友及早適應小學生活。



Ken Sir表示過往在家長講座中，都發現父母對子女升上小一有些期望，例如「期望他可以自動自覺地溫習、可以多看有益的課外書少看電睇、可以自行執書包、每天都好開心又識到好多同學、當然上課留心、識做功課、學校生活好開心愉快等。」

家長與子女期望不同

但原來有研究指出，小朋友對升小的期待往往與家長背道而馳，「他們希望上了小一之後，放學可以先睇電視、睇YOUTUBE、玩電話、不需要做功課、日日有人稱讚、識到好多同學及日日都好開心、有足夠時間休息等。」

學校環境大不同

由幼稚園升上小學階段，已知道孩子會遇到很多轉變，Ken Sir說：「以學校環境為例，幼稚園的玩具及遊戲設施較多、校舍色彩鮮艷，校舍較小；但小學校舍較大，課室佈置相對傳統，同學數量也由15人增加至25甚至30人或以上。」

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學習要求大不同

Ken Sir提醒家長，要注意小學與幼稚園的學習要求大不同，「幼稚園以遊戲、活動等多元方式進行，小學會多以講授、較單向方式進行，以前活動時間較長，但現在上課時間較長，單是主題教學及分科學習也不同，而小朋友最關心的其中一樣當然是功課量會由少變多，加上默書、考試的次數也由少轉多，莫說是小朋友，竟連大人都未必可一時適應過來。」

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社交圈子擴闊

而家長不能忽視在社交方面，小學同學的年齡差距較大，師生人數比例由低變高，可能以前可以與老師感情深厚，但上小一之後，孩子由不同老師教導，相對以前會較少得到老師的注意和照顧。

小息才可去洗手間

當中最困擾小朋友的，可能會是自我照顧的轉變，Ken Sir說：「以前每課節後可上廁所，小學要小息時才可上廁所；以前攜帶較少課本，小學就要攜帶大量的課本及物品，由不需執拾太多的物品入書包，到需要按時間表執拾書包，已是一大挑戰。」

面對以上種種轉變，Ken Sir作出以下建議，讓家長可以及早為小朋友準備:

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兒童發展及升學專家Ken Sir

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