中秋節｜元朗大橋街市燈籠街必買手製燈籠　6款熱門需網上訂購

位於元朗康樂路附近的大橋街市，內有一條很出名的「燈籠街」，而「燈籠街」其實只是該街市裏面的其中一條小巷，當中以「冠香行」香莊最為出名，每年「冠香行」都會掛起逾千個色彩繽紛的手製燈籠，除了吸引家長購買外，亦成為了區內一個「打卡」景點。

攝影：李紫銘



今年新增多款造型燈籠

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記者到「冠香行」實地視察，東主透露目前仍有不少燈籠在趕工中，預計一、兩日後店內會有更多款式，到時歡迎街坊來選購。今年冠香行除了仍然有大熱的金魚、兔子、楊桃等款式外，還新增了大象、天鵝、熊貓等新造型，相信定能吸引更多小朋友。

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「冠香行」出售的燈籠都有分不同尺寸、顏色、物料，價錢也各有不同，大部分都在$80至$200元水平。家長可再額外加錢為燈籠加變色燈泡連棍（+$5）或懸吊式燈泡（+$12），東主指：「多數人都係加變色燈泡，平啲之餘其實望落會更加光同靚。」

特別款式需網上訂購

冠香行有不少「隱藏」款式目前只供網上訂購，東主表示，各特別款都有在元朗燈籠街Facebook上公布，收到你們的訂單後，家人便會開始人手製作。

目前需要網上訂購的款式包括：飛龍、恐龍、菠蘿、鯨魚、鯊魚、海龜：

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