開學日學生開心回校　救恩幼稚園校長：聽到小朋友聲音已好開心

今天（1日）開學了！很多爸爸媽媽都特意請假，陪小朋友迎接新學期的第一日。救恩學校（幼稚園部）關珊校長表示，今年暑假學生可以和父母一同出街遊玩，氣氛和回憶都比隔離時期的停課階段更佳，因此今天聽到小朋友的聲音都感到愉快。

攝影：黃舒慧



經過了去年疫情，去年幼稚園僅上學4個月，關珊校長指今日聽到小朋友的聲音已好開心，她說：「小朋友好需要動手做、和同學一齊玩才是最有效的學習方式，也要有空間跑跳，大小肌肉才訓練得到。去年部分日子使用影片上課，到5、6月小朋友可以回校時，學校的感覺都全然不一樣！」她又留意到學生長高了，「不過今次暑假只有1個半月，仲認得出！」

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隨着疫情和緩，剛過去的暑假父母可以小朋友到郊外遊玩、staycation，與過往的停課期間不一樣，小朋友可以看更多、玩更多。今日開學日，父母也特意請假陪小朋友上學，「十分欣賞家長如此支援小朋友」。

學校在防疫方面貫徹做法，而學校每班少於15人，維持半日制，故關校長表示挑戰不大，相信能為學生提供衛生和健康的環境。惟今年較多新生沒有上N班就升上幼稚園K1，學校會為增強他們的社交能力等方面多作努力。

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