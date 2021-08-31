開學│書包掛棵蔥讀書聰明?玄學家教增強學業運方法　有間學校咁做

望子成龍是很多父母及長老的心願，日前又有媽媽在網上表示被奶奶要求，準備長蔥放入兒子書包準備帶返學，到底書包掛長蔥是否可以令小朋友讀書聰明？而每年開學日，不少家長群組都瘋傳一張父母牽著小朋友手仔，而小朋友揹著掛了蔥書包上學的照片；育有兩女的著名玄學家陳定幫將教為大家解說「掛蔥開運」之說，並且如何正確增強學業運的方法。



開學日揹葱返學會聰明？

對於綁住棵葱返學是否可以令學生聰明伶俐？帶棵芹菜就可以勤奮努力？陳定幫直言，掛蔥或芹菜在小朋友書包或床頭趨旺學業，在風水學上沒此說法，他說：「風水學上沒有實質的作用，比較像是傳統的習俗，這是取其讀音『聰』明、『勤』力的意思，不過掛了絕對沒有害，寓意好的東西不怕做。」

家長想為小朋友加強學業運，可以參考以下建議：

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陳定幫也有為其女兒進行一些儀式，已祈求女兒學業順利，他說：「我由細到大也會諗文殊菩薩心咒，因為在西藏密宗裏面有一尊菩薩『文殊菩薩』是智慧的代表，辯才無量，我會在自己的佛堂讓女兒拜文殊菩薩。」

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開學到文武廟祈福

他表示家長也可以帶自己的子女到文武廟參拜，「拜文昌帝時，可以準備元寶蠟燭，蔥及芹菜，取其聰明、勤力的意思。拜祭完畢，可以選擇放在廟內，也可以帶回家。把聰明及勤力都帶回家。」

另外，家長可帶備文具到文武廟祈福，稱為「開筆」。「做法是由子女誠心拜過 文昌帝，可令文具沾染神明靈氣，護佑子女學業順利，一般廟內有支文昌筆， 很多小朋友都會摸一摸文昌筆，增加文昌運。」

說起「開筆」，香港胎毛筆製作師傅Irene表示在傳統習俗上，開筆的好意思在小朋友入前夕進行，是人生中的大禮，開筆之後就希望小朋友可以在學習上可以博學多才的意思。由於古時人都很隆重其事會，要沐浴更衣，擇一個良辰吉日進行有關儀式，但現代人在放暑假或開學之前，小朋友六歲返小一的時候進行開筆。

而古時的人會在廟宇找高僧或讀書修養很高的長輩或老師去幫小朋友做這些儀式，寓意沾上他們的才氣，但現在普及化，有些家長也會去文武廟拜神開筆，圍村亦都有些習俗是由長輩帶領小朋友寫字。

Irene表示在小朋友六歲時，可以做開筆禮，屆時她會小朋友用自己的胎毛筆寫個『善』字，祝福小朋友做一個直正善良的人。(鄭子峰攝)

Irene建議家長選擇教育性較強的書籍，譬如《弟子規》、《三字經》或者讀一讀小朋友未來返學的一篇課文，她說:「舊時會有老人家用朱砂印台在小朋友額頭中間點一點，寓意開眼，希望小朋友讀書精乖聰明。也有習俗是用紅繩縛住開筆三寶『蔥、蒜、芹菜』讓小朋友帶返學，寓意聰明、精通算術計數。」

小學開筆禮

佛教慈敬學校在新學年亦為學生進行尊師開筆禮，寓意學生立志成為「慈悲」與「智慧」的人。學校於在適應課程的最後一天（27日）舉行「尊師開筆禮」。在開筆禮上，學生拱手向師長行一鞠躬禮，執筆描紅。他們既留心聆聽老師講解寫下「人」字的意義，朗讀「自勵詞」，也細心聆聽校長范秀琪的勉勵。

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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