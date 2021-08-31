開學湯水│中醫推介5款湯水茶飲　明目提神增強抵抗力返學不易病

9月1日（周三）是開學的大日子，除了校服、書包、新書外，收拾好上學的心情和強健體質也十分重要。註冊中醫師倪詠梅今次為家長介紹5款開學湯水，可以應付孩子開學不同需要，最適合開學前後飲用。



孩子忌亂補

由於小朋友學習需要用神，中醫認為「腦為髓之海」，而「腎主骨生髓」。倪詠梅醫師說:「補腎等同補腦，不過小朋友正在生長發育中，補腎以平補即可，不用過補，用合桃、黑豆這類平和食材即可。否則過份進補，會熱氣之餘，反而影響日後發育。」

+ 6

🔼🔼🔼🔼幽門螺旋菌有可能由父母傳染畀小朋友，要點避免？即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻幽門螺旋菌｜初期感染無徵狀 每2人有1人中招 父母染上易傳仔女👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

要健脾才長肉長高

很多家長都希望小朋友吃得好又長高長肉，但中醫認為「脾為後天之本」，要小朋友長肉就要脾胃強健消化力強，倪醫師說:「可以為身體帶來足夠氣血，為生長發育打好基礎。而且『脾主肌肉』，想小朋友身體壯實，不再『瘦蜢蜢』，健脾也非常重要。」

+ 4

活潑好動要強筋健骨

小朋友活潑好動，多運動也可以強身健體，但小朋友同時要筋骨壯健才不易受傷。倪醫師說:「比較活躍的小朋友，家長要留意可多煲牛大力、雞腳、桑寄生等材料的湯水，為孩子的筋骨加分。」

+ 1

一湯一茶效明目養眼

讀書必然用眼多，減輕眼部疲勞，而眼睛疲勞會大大減低學習的集中力。倪醫師認為補眼湯水十分重要。「平日小朋友可以多飲菊花水、用杞子泡茶；同時減少吃燥熱食物如薯片、煎炸食物等，都可以滋養眼晴，減輕眼部疲勞。」

+ 2

補氣強身提升抵抗力

現代小朋友課業非常繁忙，過度消耗精神體力之下，很易出現「氣虛」的情況，變得易疲勞、無精打采、體力下降，甚至易感冒、易生病，倪醫師:「此時家長可以為小朋友適量補氣，提升精神及體力。小朋友補氣以平和為主，太子參及五指毛桃是好選擇。」

+ 1

註冊中醫倪詠梅。（受訪者提供）

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻小朋友人有三急要去公廁🚽，又怕污糟點算好？：孩子出街大小便 廁板鋪滿紙巾先安心？醫生建議去公廁注意4件事👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻