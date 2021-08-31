開學日│小朋友暑假後扭計唔想開學？心理學家教路3招重整返學規律

踏進9月又是迎接新學年的時候，於開學前夕，孩子總是「扭計」不願上學？有心理學家表示，孩子如有對上學不適應，會出現不同的情緒表現和身體警號。要協助孩子重拾生活規律，家長究竟如何是好？



精神恍惚無興趣玩

註冊心理學家程衞強表示，若孩子不適應重新上學，從情緒、精神、行為、肉體上也可看出端倪。「情緒上會驚返學、唔想返學，有焦慮、壓力大嘅情緒，玩又冇興趣。」

精神層面則會出現專注力下降，「集中唔到精神，成日精神恍惚，做唔到決定。」此外，孩子亦可能會出現行為倒退，如「搣手指、搣頭髮」，以及出現頭痛、在身體各處出現痛楚，甚至發燒。」

按圖即睇3招重整上學規律

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逐步調整作息時間

對孩子來說，重返學校首要調整的是生理時鐘。程衞強認為，調整過程宜循序漸進。「暑假可能晚晚11、12點先瞓，但開學可能要9點瞓。要預早提前15分鐘就寢、提早15分鐘起床，慢慢將就寢時間由11點提前至9點。唔需要每晚提早，而係預留2至3星期，慢慢俾小朋友重新適應返個規律。」

他補充，孩子睡前宜進行靜態活動，如閱讀故事書，避免「不斷打機、睇電視、喪玩。」程衞強建議，若孩子是年紀較小的幼兒或初小學生，家長可與他們說故事、看繪本、進行角色扮演，好讓他們重新熟習學校場景，與老師、同學之間的關係。

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