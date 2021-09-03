女兒愛在房進食　爸爸看不過眼　用「它」扮老鼠屎嚇到兩女即執房

許多青少年的父母都理解要孩子維持臥室整潔不僅不容易，過程還可能充滿挫敗感。國外一名父親麥克亨特（Chad McHunt）日前分享，只要使用「一小物」就能讓孩子自動自發清房間，且完全不會造成親子間的衝突。



麥克亨特提到自己之前總是碎碎念，禁止2名10多歲的女兒在房裏吃東西，並提醒她們要把髒盤子放回廚房，甚至警告她們老鼠會帶着同夥到她們房間裏但女兒都無動於衷。麥克亨特厭煩自己嘮叨不休，決定給女兒一個「教訓」。

麥克亨特到有機商店買了一些黑米，撒在女兒的櫃子裏、床底、被子下面。麥克亨特說：「黑米看起來就像老鼠屎，女兒們嚇壞了。我們不再有房間清潔問題。」

（Facebook / @Chad McHunt）

麥克亨特的貼文獲得超過1萬人點讚、近9萬人分享。許多網友稱這個方法太天才、太有趣了，並決定仿效麥克亨特的做法。另一名網友也提到幾年前曾做過類似的方法：「我女兒總是在房間裏吃東西，我把一隻假蜘蛛放在她床上後，她就再也沒有在房間吃東西了。」

還有一名網友建議：「如果買不到高檔的黑米，或不想浪費黑米，可以拿顏料噴在白米上，也可以達到同樣的視覺效果。」

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