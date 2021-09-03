小學概覽2021｜全港直私小學學費表　男拔附小、港同、培正加學費

不少直私小學學費每年都會調整，升幅與通脹相約，教育局今5月公布，收到27份調整學費申請，以及47份不調整學費通知書。在教育局最新出版的《小學概覽2021》超過19間直資及私立小學加學費，包括拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學等，當中加幅最高的是九龍塘小學，加幅達7%。此外亦有多間學校包括拔萃女小學、英華小學等學費維持不變。



《小學概覽2021》昨日（2日）於網上公布，家長可了解到各小學的教學模式、收生人數之外，也可以查看全港各直資及私立小學於2021/22學年的學費。我們集合了全港各區的直資及私立小學全年的學費資料，方便家長在報名及面試前有更多了解，為孩子揀選心水小學！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇港島區直私小學學費👇🏻👇🏻👇🏻：

🔼🔼🔼🔼多間直資及資立小學開始接受報名，詳情：👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一小一報名｜熱門直私小學舉辦網上小一入學簡介會 勿錯過報名日期👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇九龍區直私小學學費👇🏻👇🏻👇🏻：

+ 1

根據最新公布的《小學概覽2021》，今年並非所有直私小學也有加學費，不少直私小學宣布凍結學費，當中熱門的學校如聖保羅男女中學附小、拔萃女小學及英華小學，就沒有加學費，英華更是多年仍維持在每年學費$18,000。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇新界區直私小學學費👇🏻👇🏻👇🏻：

想了解多啲小一報名及面試詳情即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一面試現場直擊｜英華小學面試 考生活情境題分類積木圖片配對👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻